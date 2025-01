Nvidia sobe e tenta reagir após perder quase US$ 600 bilhões em valor de mercado

Após o que foi chamado de “segunda-feira sangrenta” para as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, as ações da Nvidia (NVDA) e de outras companhias ligadas à inteligência artificial (IA) mostram sinais de recuperação no pré-mercado desta terça-feira, 28.

A Nvidia registrava alta de 5,4% às 7h16, no horário de Brasília, depois de sofrer uma queda de 16,97% ontem, perdendo cerca de US$ 600 bilhões em valor de mercado em um único dia.

Outras empresas impactadas pela turbulência de ontem também mostram recuperação. A Broadcom, que despencou 17,4%, subia 4,5% no pré-mercado, enquanto a Marvell Technology, que havia recuado 19,1%, apresentava alta de 3,7%.

A forte reação do mercado foi desencadeada pelo sucesso do chatbot R1, da start-up chinesa DeepSeek, que desafiou gigantes do setor ao entregar desempenho avançado com custos muito inferiores.

A DeepSeek utiliza métodos de treinamento eficientes, como aprendizado por reforço e modelos de código aberto, o que permite reduzir despesas e acelerar o desenvolvimento de sua tecnologia.

Treinado com um orçamento de apenas US$ 5,6 milhões, o modelo R1 desafia o conceito de que são necessários altos investimentos para alcançar a liderança no setor de IA.

Essa abordagem eficiente chamou a atenção do mercado e levantou questionamentos sobre a sustentabilidade dos gigantes tecnológicos, como Nvidia, OpenAI e Meta, que dependem de bilhões de dólares para treinar seus sistemas.

As perdas históricas

O impacto no mercado financeiro foi devastador. Além da Nvidia, empresas como Oracle, Tesla e Broadcom também registraram quedas significativas. A Oracle perdeu 13%, e a fortuna de seu CEO, Larry Ellison, recuou US$ 24,9 bilhões — a maior perda individual do dia.

Já Jensen Huang, CEO da Nvidia, viu sua fortuna encolher US$ 19,8 bilhões, caindo da décima para a 17ª posição na lista de bilionários da Forbes.

O índice Nasdaq, que concentra empresas de tecnologia, despencou 3%, enquanto analistas e investidores reavaliam as expectativas infladas no setor de inteligência artificial, que vinha atraindo volumes recordes de investimentos nos últimos anos.

Embora o pré-mercado mostre sinais de alívio, analistas alertam que o setor de tecnologia ainda enfrenta um cenário desafiador. O sucesso da DeepSeek reforça a necessidade de adaptação por parte dos grandes players, que precisarão equilibrar altos investimentos com eficiência operacional para manterem sua competitividade.

Além disso, o impacto do modelo R1 pode acelerar mudanças na dinâmica do mercado global de IA, forçando empresas como Nvidia, OpenAI e Meta a revisarem suas estratégias de pesquisa e desenvolvimento.