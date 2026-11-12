Nvidia perde US$ 1,1 tri desde o pico, valor superior ao de toda a bolsa brasileira

A Nvidia perdeu US$ 1,144 trilhão em valor de mercado desde 29 de outubro, quando a fabricante de chips ainda era avaliada em mais de US$ 5 trilhões. A desvalorização acumulada até o pregão desta quinta-feira, 12, é próxima ao valor de mercado de gigantes como Berkshire Hathaway, estimada em US$ 1,25 trilhão, e Walmart, de US$ 1 trilhão.

O montante perdido também supera em aproximadamente 31% o valor de mercado somado de todas as empresas listadas na B3 , atualmente estimado em US$ 873 bilhões.

Somente nos últimos cinco pregões, entre 6 e 12 de novembro, a companhia perdeu US$ 493 bilhões em valor de mercado, segundo levantamento da Elos Ayta. É uma cifra superior ao valor de mercado individual da Costco, de US$ 482 bilhões, e da Marathon Petroleum, de US$ 439 bilhões.

A dimensão da perda chama a atenção não apenas pelo volume, mas também pela velocidade com que ocorreu. Em menos de duas semanas, a desvalorização da Nvidia atingiu um montante próximo ao tamanho de algumas das maiores companhias do mundo. Em cinco sessões, o valor perdido já seria suficiente para superar o valor de mercado de empresas como a Costco.

Perda da Nvidia supera valor de mercado de todas as empresas da B3

O levantamento evidencia como a concentração de valor em uma única companhia pode fazer com que a oscilação de suas ações represente perdas de proporções comparáveis às de mercados acionários inteiros. No caso da Nvidia, os US$ 1,144 trilhão eliminados desde a máxima de 29 de outubro equivalem a mais do que todo o valor de mercado das empresas negociadas na bolsa brasileira.

Na quinta-feira, 12, as ações da Nvidia fecharam em queda de 4,23%, em mais uma sessão de turbulência para a fabricante de chips. Na primeira sessão sem Jensen Huang no comando, os papéis chegaram a cair 14% na Nasdaq, onde são negociados.

As ações haviam encerrado a quarta-feira, 11, cotadas a US$ 173,73. Nesta quinta, abriram a US$ 150,99 e chegaram a US$ 148,80, menor cotação em 52 semanas. Ao longo do pregão, reduziram as perdas, mas não conseguiram encerrar no positivo.

Saída de Jensen Huang amplia turbulência nas ações

O cofundador deixou a fabricante de chips depois de 33 anos à frente da companhia. O comunicado sobre sua saída foi divulgado às 8h48, no horário de Nova York, e informou que Huang deixaria, com efeito imediato, os cargos de presidente, CEO e membro do conselho de administração.

A CFO Colette Kress assumiu como CEO interina e continuará acumulando a função de diretora financeira até que o conselho escolha um sucessor definitivo. A busca deverá considerar candidatos internos e externos. A Nvidia também nomeou Harvey C. Jones, ex-CEO e ex-presidente executivo do conselho da Synopsys, como o primeiro presidente do conselho de administração de sua história.

A saída ocorre após uma crise envolvendo a vida pessoal de Huang. O cofundador admitiu, em mensagem aos funcionários, ter sido infiel. O New York Times identificou a mulher como Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura que, segundo autoridades americanas, é suspeita de coletar informações para Pequim.

O governo chinês nega as acusações. Na quarta-feira, 11, o jornal revelou um segundo relacionamento, com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e subordinada direta de Huang.

Wall Street recua com juros e incertezas sobre techs

A turbulência também se refletiu nas bolsas de Nova York, que fecharam em queda nesta quinta-feira . O Nasdaq recuou 0,39%, aos 25.366,09 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,35%, aos 7.592,40 pontos. O Dow Jones perdeu 0,36%, aos 52.297,09 pontos.

Além das incertezas em torno da Nvidia e do setor de inteligência artificial, os investidores reagiram à alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, em meio à perspectiva de uma política monetária mais restritiva pelo Federal Reserve (Fed).

No cenário geopolítico, a retomada da alta do petróleo também contribuiu para a cautela. O Brent voltou a se aproximar de US$ 94 por barril após declarações do presidente Donald Trump ampliarem as preocupações sobre a continuidade do conflito entre Estados Unidos e Irã.