Nvidia fatura, em um trimestre, quase o dobro da receita da Vale em um ano

Em um trimestre, a Nvidia faturou US$ 68,1 bilhões. Um número recorde que revela o abismo entre a empresa mais valiosa do mundo em valor de mercado e as companhias de maior market cap da bolsa brasileira. Os últimos resultados da fabricante de chips e processadores podem até não ter surpreendido os investidores, já que as ações da companhia em Nova York tiveram ganhos considerados tímidos após a divulgação do balanço. Mas é uma cifra para deixar Vale e Petrobras com inveja.

Para se ter uma ideia, a receita de vendas líquidas da mineradora brasileira em todo o ano de 2025 somou US$ 38,4 bilhões. Ou seja, a Nvidia, em três meses, faturou quase o dobro. A cifra também supera a receita de vendas da Petrobras entre janeiro e setembro do ano passado, último número disponível, que foi de US$ 65,6 bilhões.

De um lado, estão empresas tradicionais, com décadas de existência, produtores de commodities e bastante sensíveis às oscilações dos preços internacionais das matérias-primas. De outro, uma big tech, a maior de todas, e certamente a mais beneficiada pelos investimentos de centenas de bilhões de dólares que as companhias têm feito em inteligência artificial.

No ano fiscal de 2026 da companhia, período encerrado ao final do último mês de janeiro, a Nvidia faturou US$ 215,9 bilhões, o equivalente a R$ 1,1 trilhão, na cotação de hoje do dólar. Esse valor, hoje, equivale ao valor de mercado de Petrobras, Vale e Bradesco juntos.

Este ano, porém, as empresas brasileiras têm se saído melhor na bolsa em termos de desempenho das ações. No ano, os papéis da Nvidia acumulam alta de 3,6% e chegaram a US$ 171,88 no pior momento de 2026. Hoje, é negociada na casa dos US$ 198, com valor de mercado de aproximadamente US$ 5 trilhões.

Já as ações da Vale (VALE3) acumulam alta nominal de 24,3% este ano, enquanto as preferenciais da Petrobras (PETR4), as de maior liquidez, subiram 28,85% até agora.

Os últimos números da Nvidia

A Nvidia reportou lucro líquido de US$ 39,6 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2026, período de três meses encerrados ao final do último mês de janeiro. A cifra é 79,2% maior do que a registrada um ano antes.

O lucro por ação da companhia cresceu de US$ 0,89 do quarto trimestre do ano anterior, para US$ 1,62, ficando acima do consenso do mercado.

O lucro operacional foi de US$ 46,1 bilhões, com alta de 81%.

A companhia registrou receita de US$ 68,1 bilhões no trimestre, uma alta de 42,3% em relação a um ano antes. Segundo a companhia, foi uma cifra trimestral recorde. Em data center, o segmento compute, de infraestrutura de processamento, foi de US$ 51,3 bilhões, com alta anual de 57,3%. A parte de componentes de rede (networking) faturou US$ 11 bilhões, quase quatro vezes a receita de um ano antes (US$ 3 bilhões).

As despesas operacionais, excluindo custos não estruturais, ficaram em US$ 5,1 bilhões, com alta anual de 50%.

O fluxo de caixa livre da companhia foi de US$ 34,9 bilhões no trimestre.

Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 (período atual), a companhia projeta que a receita chegue a US$ 78 bilhões, com margem de 75% e despesas operacionais de aproximadamente US$ 7,5 bilhões.