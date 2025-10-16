Nvidia é empresa que cresce mais rápido, segundo a Fortune: lista tem brasileira no Top 10

A Nvidia liderou o ranking da revista americana Fortune das empresas que mais crescem no mundo. Já a Nu Holdings, que controla o Nubank, ficou em quarto lugar na lista das cem companhias de maior crescimento em 2025.

O segundo lugar ficou com a empresa de cruzeiros Royal Caribbean, enquanto a terceira posição foi ocupada pela Supermicro, fornecedora de infraestrutura para data centers.

O ranking considera empresas de capital aberto que demonstraram o maior crescimento anual em um período de três anos. A metodologia avalia a taxa de crescimento da receita, a expansão do lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) e o retorno total anualizado de três anos para o período encerrado em 30 de junho de 2025.

Critérios

A lista considera apenas empresas que atendem a critérios rigorosos de qualificação. Para isso, é necessário estar listada em uma das principais bolsas de valores dos EUA desde, pelo menos, 30 de junho de 2022, apresentar receita mínima de US$ 50 milhões nos quatro últimos trimestres e lucro líquido de pelo menos US$ 10 milhões até 30 de abril de 2025, além de registrar crescimento anualizado de pelo menos 20% na receita e no lucro por ação (LPA) ao longo de três anos. Os dados são fornecidos pela Zacks Investment Research e pela S&P Global Market Intelligence.

Segundo a revista, as companhias da lista somam US$ 7,6 trilhões em capitalização de mercado e, em média, geraram um retorno anual de 40% aos acionistas nos últimos três anos, acima do retorno anual de 20% do índice S&P 500 no mesmo período.

Para Cristina Junqueira, cofundadora e Chief Growth Officer do Nubank, a posição confirma a eficácia do modelo operacional digital e de baixo custo da empresa.

"Ele prova que, ao usar a tecnologia para manter uma estrutura enxuta, podemos repassar a economia diretamente para nossos clientes, o que, por sua vez, impulsiona o crescimento orgânico."