Nvidia divulga balanço nesta quarta sob expectativa de mais um trimestre recorde

A Nvidia divulgará seu balanço do terceiro trimestre após o encerramento do pregão desta quarta-feira, 19, nos Estados Unidos. Principal símbolo da corrida por investimentos em inteligência artificial, a Nvidia segue no centro dos holofotes do mercado, com uma alta acumulada de 135% no ano, mesmo após ter triplicado de preço em 2023.

A expectativa do mercado é de que a companhia apresente um lucro por ação de US$ 0,70, o que representaria um aumento de 84,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a receita, são esperados US$ 33,09 bilhões, contra os US$ 18,12 bilhões do ano anterior.

Se confirmados, os números representariam um novo trimestre de recordes para a Nvidia. No entanto, se depender do histórico recente, a tendência é que a companhia volte a superar o consenso de mercado, como aconteceu nos últimos resultados. Analistas apontam, contudo, que esse padrão pode jogar contra a empresa, com maior potencial de queda caso os números fiquem abaixo do esperado, do que de ganho, caso a Nvidia ultrapasse novamente as estimativas.

A maior atenção do mercado, no entanto, deverá estar concentrada nas projeções da companhia para o próximo trimestre. A expectativa entre investidores gira em torno de uma receita de US$ 38 bilhões para o próximo ano.

Blackwell e as perspectivas para o próximo trimestre

Ainda há grande expectativa no mercado para as vendas da nova geração de chips da Nvidia, a Blackwell. Grandes empresas de tecnologia já fizeram encomendas bilionárias, mas os números só começarão a aparecer nos balanços a partir do ano que vem, quando as entregas deverão ter início.

Analistas consultados pela Visible Alpha projetam que a nova família de chips da Nvidia gerará quase US$ 63 bilhões em receita no próximo ano. Qualquer novidade nesse sentido também pode impactar o preço das ações.