Nvidia atinge US$ 3,5 trilhões após ações baterem novo recorde em Wall Street

O valor de mercado da Nvidia, uma das principais fabricantes de chips e semicondutores voltados para inteligência artificial (IA), alcançou a marca de US$ 3,53 trilhões (R$ 20,08 bilhões) nesta segunda-feira, 21. A alta foi impulsionada pelo aumento de 4,14% nas ações da empresa, que fecharam negociadas a US$ 143,71 (R$ 871,61) na Nasdaq. No Brasil, os BDRs da Nvidia (NVDC34) também subiram, registrando valorização de 3,65%, com o preço de R$ 17,05 na B3. As informações são do Yahoo Finance.

Este é o quarto dia consecutivo de alta das ações da Nvidia, acumulando um aumento de quase 6% no período. A crescente demanda por tecnologias de inteligência artificial, especialmente no setor de semicondutores, tem sido o principal fator por trás da valorização. Entretanto, especialistas do setor de tecnologia estão alertando para o surgimento de uma possível bolha no mercado acionário impulsionada pela corrida por inovações em IA.

IA impulsiona a valorização e gera dúvidas

Embora a IA tenha sido desenvolvida há mais de 50 anos, foi nos últimos dois anos que a tecnologia deu um salto significativo com a incorporação de versões generativas, capazes de criar imagens, vídeos, vozes e textos. Isso fez com que grandes empresas buscassem se modernizar, adotando hardware caro para suportar o processamento necessário para essas aplicações de IA.

A Nvidia, líder no fornecimento de chips para essas soluções, viu suas ações baterem recordes repetidamente, o que gerou dúvidas entre analistas sobre se os custos de investimento em IA compensarão o retorno esperado. Grandes empresas de tecnologia como Apple, Google e Meta estão entre as que mais utilizam os chips da Nvidia em suas plataformas de IA, mas há incerteza quanto ao potencial de retorno financeiro dessas apostas tecnológicas.

Apesar do otimismo geral, os analistas alertam para os riscos associados a uma possível desaceleração do crescimento da Nvidia. O aumento das taxas de juros e o potencial de saturação do mercado de IA podem impactar o desempenho futuro da empresa. Caso a Nvidia apresente resultados abaixo das expectativas no próximo relatório trimestral, marcado para novembro, o preço das ações pode ser afetado.

As previsões de lucro para o terceiro trimestre indicam um aumento de 84% no lucro por ação em relação ao ano anterior, totalizando US$ 0,74 (R$ 4,21) por ação. As receitas devem subir 83%, atingindo US$ 33,1 bilhões (R$ 188,32). Com um mercado de IA em franca expansão e a Nvidia consolidada como principal fornecedora de chips para o setor, os próximos meses serão críticos para determinar se a empresa conseguirá manter seu ritmo de crescimento e continuar superando as expectativas de Wall Street.