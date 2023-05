Nvidia, Apple, Microsoft e Google: quem ganha e quem perde com a IA, segundo o Itaú

As inúmeras possibilidades que surgiram com o avanço da inteligência artificial e todas as outras que estão por vir tem feito o mercado retocar suas projeções para o futuro. Nesses passos ainda incipientes de ferramentas como o ChatGPT, sinais de uma grande mudança já surgem no mercado. A mais evidente, surgiu com a mudança de guidance de faturamento da fabricante de hardware Nvidia, que disse esperar US$ 11 bilhões somente no segundo trimestre, dada a demanda por chips para inteligência artificial.

O mercado esperava algo perto de US$ 7 bilhões, o que já seria maior que a receita do mesmo período de 2022. O anúncio fez o preço das ações disparar e ,nesta terça-feira, 30, a Nvidia bateu pela primeira vez a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

No seleto grupo do 1 trilhão estão outras quatro gigantes de tecnologia: Google, Apple, Amazon e Microsoft, dona da empresa que desenvolveu o ChatGPT, a Open AI.

Apesar das oportunidades criadas pela nova tecnologia, analistas do Itaú BBA veem vencedores e perdedores nessa nova era. Nvidia e Microsoft, segundo relatório da casa, devem ser os ganhadores, enquanto Apple e Google, os perdedores.

"Estamos estupefatos com o poder dos plugins ChatGPT para criar disrupção. Assim, começamos a acreditar que a internet pode ser reescrita através de uma profunda mudança de hábitos", disseram os analistas.

Pausa para o disclaimer do Itaú: "Estamos MUITO no início e podemos estar nos adiantando ao escolher vencedores e perdedores (pergunte a qualquer um que investiu na AOL nos anos 1990), mas vamos arriscar neste relatório". (sic)

Compre Nvidia e Microsoft

Com tese ainda em construção, analistas do Itaú já recomendam a compra das ações da Nvidia, por vê-la nos "ventos favoráveis mais fortes" do setor. "Em breve terminaremos a matemática, mas há vantagens mesmo com a negociação de ações a 52x preço/lucro para 2024, dependendo das necessidades de computação", disseram os analistas.

Já a Microsoft o Itaú vê como uma vencedora natural por ser dona do Open AI. "Adoraríamos comprar a OpenAI se fosse uma empresa pública. Como não é, compramos via Microsoft.

"Open AI pode se tornar a próxima grande tecnologia, pelo menos em termos de utilidade. E como se isso não bastasse, a Microsoft está reformulando sua própria suíte de produtividade (incluindo seu excelente produto M365 Copilot), que sozinha gera 20% de aumento em relação às nossas estimativas de lucro por ação 10 anos", afirmou o relatório.

Evite Google e Apple

Do lado negativo, os analistas colocam o Google como uma ação a evitar e levantam o questionamento: “por que precisamos do mecanismo de busca Google como ele é hoje?".

"Areditamos que o fato de o Google parecer ter tanto a perder pode afetar sua capacidade de fazer as escolhas certas. Existe o risco de que, se a mudança vier muito rápido, ela não consiga alcançá-la. O Google pode, portanto, ser uma armadilha de valor em meio a essa revolução", disseram os analistas.

Uma eventual mudança na dinâmica de busca, inclusive, poderia afetar os negócios da Apple, segundo o Itaú BBA. "Se as pesquisas no Google forem interrompidas, quem pagará US$ 15 a 20 bilhões por ano (de acordo com nossas estimativas) pelos direitos padrão do mecanismo de pesquisa no iOS?", questionaram os analistas.

"A maior parte do poder de lucro da Apple (hardware + jogos) parece segura, mas esses pontos não são desprezíveis para uma empresa que não está crescendo, com as ações sendo negociadas a 23x preço/lucro para 2024."