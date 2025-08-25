Nubank tem mais duas recomendações de compra: cinco casas deram 'upgrade' na ação após balanço

O Bradesco BBI elevou a recomendação da controladora do Nubank, o Nu Holding (ROXO34), de neutra para outperform (equivalente a compra). O Santander passou de underperform (equivalente a venda) para neutra. O "upgrade" reflete o bom resultado do banco no segundo trimestre deste ano.

Depois do balanço de abril a junho, pelo menos três casas já tinham elevado a classificação para compra do Nubank: BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME), Itaú BBA e Citi.

Para o BBI, a elevação retrata o maior impulso nos lucros, impulsionado pelo crescimento da operação brasileira e pela menor pressão de captação, levando a melhorias nas margens.

Expansão de crédito

Ainda segundo a casa, o aumento dos limites de crédito deve ajudar a acelerar a carteira de cartões de crédito no Brasil, ao mesmo tempo que impulsiona os volumes provenientes da base de clientes principal.

O BBI destaca, no entanto, que está aumentando o custo de risco no Nubank para refletir a maior originação de empréstimos. O banco cita ainda estimativa de lucro no Nubank com avanço de 13% em 2025 e 14% em 2026.

Já o Santander avalia que o Nubank no Brasil entrou em uma nova fase de crescimento lucrativo, com fatores positivos como a recuperação do NII (renda líquida de juros), a recuperação do NIM (margem de juros liquida) e a estabilidade dos NPLs (índice de inadimplência), sugerindo impulso à frente.

Para 2026, o Santander crê que os efeitos macroeconômicos favoráveis ​​de uma Selic em queda devem reduzir tanto os custos de captação quanto a inadimplência. Esse cenário, para os analistas, é especialmente favorável para bancos focados em clientes de baixa renda, como o Nu.

Nubank no México

Sobre o Nubank no México, o Santander vê aproximando-se do ponto de equilíbrio e oportunidade de crescimento a longo prazo. No curto prazo, cartões de crédito e empréstimos sem garantia continuam sendo os principais impulsionadores, relata.

Para o Santander, se o Nubank conseguir vencer no México, conseguirá provar que seu modelo de negócios é replicável globalmente, um elemento vital para sustentar a narrativa de crescimento da companhia.