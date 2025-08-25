Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Nubank tem mais duas recomendações de compra: cinco casas deram 'upgrade' na ação após balanço

Depois de BTG Pactual, Citi e Itaú BBA, foi a vez de Bradesco BBI e Santander darem ‘upgrade’ aos papéis da controladora do banco

Sede do Nubank no México (Divulgação)

Sede do Nubank no México (Divulgação)

Augusto Diniz
Augusto Diniz

Redator

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 14h43.

Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 15h20.

O Bradesco BBI elevou a recomendação da controladora do Nubank, o Nu Holding (ROXO34), de neutra para outperform (equivalente a compra). O Santander passou de underperform (equivalente a venda) para neutra. O "upgrade" reflete o bom resultado do banco no segundo trimestre deste ano.

Depois do balanço de abril a junho, pelo menos três casas já tinham elevado a classificação para compra do Nubank: BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME), Itaú BBA e Citi.

Para o BBI, a elevação retrata o maior impulso nos lucros, impulsionado pelo crescimento da operação brasileira e pela menor pressão de captação, levando a melhorias nas margens.

Expansão de crédito

Ainda segundo a casa, o aumento dos limites de crédito deve ajudar a acelerar a carteira de cartões de crédito no Brasil, ao mesmo tempo que impulsiona os volumes provenientes da base de clientes principal.

O BBI destaca, no entanto, que está aumentando o custo de risco no Nubank para refletir a maior originação de empréstimos. O banco cita ainda estimativa de lucro no Nubank com avanço de 13% em 2025 e 14% em 2026.

Já o Santander avalia que o Nubank no Brasil entrou em uma nova fase de crescimento lucrativo, com fatores positivos como a recuperação do NII (renda líquida de juros), a recuperação do NIM (margem de juros liquida) e a estabilidade dos NPLs (índice de inadimplência), sugerindo impulso à frente.

Para 2026, o Santander crê que os efeitos macroeconômicos favoráveis ​​de uma Selic em queda devem reduzir tanto os custos de captação quanto a inadimplência. Esse cenário, para os analistas, é especialmente favorável para bancos focados em clientes de baixa renda, como o Nu.

Nubank no México

Sobre o Nubank no México, o Santander vê aproximando-se do ponto de equilíbrio e oportunidade de crescimento a longo prazo. No curto prazo, cartões de crédito e empréstimos sem garantia continuam sendo os principais impulsionadores, relata.

Para o Santander, se o Nubank conseguir vencer no México, conseguirá provar que seu modelo de negócios é replicável globalmente, um elemento vital para sustentar a narrativa de crescimento da companhia.

Acompanhe tudo sobre:NubankBalançosAções

Mais de Invest

Vibra é destaque entre distribuidoras de combustível, mas precisa de margens melhores, diz BBI

Ibovespa opera em alta com mercado repercutindo Boletim Focus

Crédito com garantia de veículo se fortalece como alternativa financeira

As ações da Krispy Kreme estão caindo — e a culpa pode ser do McDonald's

Mais na Exame

Mundo

China se torna um dos três principais parceiros comerciais de 157 países

Mercados

Vibra é destaque entre distribuidoras de combustível, mas precisa de margens melhores, diz BBI

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasil precisa saber conversar com Estados Unidos e China, diz Tarcísio

Casual

EXAME lança hub de conteúdo sobre bem-estar e reforça cobertura de inovação em saúde e performance