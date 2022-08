Nubank (NUBR33) anuncia Yousseff Lahrech como novo presidente

O Nubank (NUBR33) anunciou nesta segunda-feira, 15, a nomeação do diretor de operações, Yousseff Lahrech, como novo presidente.

Segundo o Nubank, Lahrech reportará diretamente ao presidente executivo, David Vélez, e acumulará o cargo de diretor de operações.

A atual presidente do Nubank, Cristina Junqueira, vai permanecer como presidente das operações no Brasil.

Lahrech ocupa o cargo de diretor de operações do Nubank desde 2020, gerenciando os negócios de cartões de crédito, empréstimos e investimentos no Brasil, bem como os negócios internacionais no México e na Colômbia.

Além disso, ele é responsável por operações, análises, crédito e ciência de dados.

A informação sobre a nomeação do novo presidente do Nubank ocorre no mesmo dia em que a fintech divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2022.

Entre abril e junho deste ano o Nubank registrou um prejuízo de US$ 29,9 milhões, uma piora de 89% na comparação anual.

A receita total, entretanto, foi superior às expectativas, chegando em US$ 1,16 bilhão, contra uma previsão de US$ 1,01 bilhão.

Quem é Yousseff Lahrech, novo presidente do Nubank (NUBR33)

Antes de ingressar na fintech, em 2020, ele passou 19 anos na Capital One ajudando a construir e expandir negócios no Canadá e nos Estados Unidos, desempenhando várias funções envolvendo produtos, análises, riscos e tecnologia.

Lahrech é formado em Matemática pela Ecole Polytechnique e em Engenharia pela École des Ponts ParisTech, ambas na França, além de mestrado em Engenharia pelo Massachusetts Institute of Technology.

Em entrevista, Vélez declarou que a mudança é uma "reorganização interna" alinhada ao "jeito como a gente opera".

"O Yousseff é um dos membros da nossa diretoria e está com a gente há três anos, agora está sendo promovido a presidente e COO, reportando pra mim. Eu continuo como CEO, mas ele vai tocar agora e vai estar mais focado nas operações do dia-dia e vai liderar a maior parte da diretoria", disse Vélez.

Segundo o CEO do Nubank, basicamente a ideia é acompanhar o crescimento que a gente vem tendo desde nossa fundação em 2013 e se preparar pra os próximos dez anos de crescimento.