Nubank (NUBR33) muda registro e troca BDR nível 3 por BDR nível 1

O Nubank (NUBR33) informou nesta quinta-feira, 15, que irá descontinuar o programa de BDRs nível 3 da B3 (B3SA3).

"A proposta para a Descontinuidade do Programa de BDRs nível 3 tem como objetivo maximizar a eficiência e minimizar redundâncias consequentes de uma companhia aberta em mais de uma jurisdição. A administração da Companhia afirma que a presente deliberação não afeta o compromisso de longo prazo do Grupo Nubank com o Brasil, tampouco com o mercado de capitais brasileiro", salientou o Nubank no comunicado.

Quais opções têm os acionistas do Nubank (NUBR33)?

O plano para descontinuidade do programa de BDRs será submetido à aprovação da B3 e, se aprovado no formato proposto, oferecerá aos detentores de BDRs Nível III da companhia três opções:

manter-se como acionista da Companhia, mediante o recebimento de ações ordinárias classe A negociadas na NYSE (“Ações Ordinárias Classe A”), na proporção dos BDRs Nível III detidos por cada titular, sendo que cada BDR Nível III representa 1/6 (um sexto) de Ação Ordinária Classe A. Nesse caso, o investidor deverá deter quantidades de BDRs suficientes para perfazer Ações Ordinárias Classe A, ou seja, igual ou acima de seis BDRs, e uma conta ativa em uma corretora nos Estados Unidos; manter-se como detentores de BDRs da Companhia mediante o recebimento de BDRs Nível I, na proporção de 1:1 para os BDRs Nível III detidos por cada titular; realizar a venda dos BDRs ou ativos subjacentes detidos pelo investidor, em bolsa de valores Brasileira ou dos Estados Unidos da América, a depender da aprovação da B3 e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em processo de venda facilitado, a ser instituído pela Companhia;

O que são BDRs nível I?

Os BDRs nível I não precisam de registro da empresa na CVM e só podem ser negociados em mercados de balcão não organizado ou em segmentos especificamente criados para papéis desse tipo na B3. Além disso, caso sejam distribuídos em oferta pública, a mesma precisa ser de esforços restritos, ou seja, limitada a 50 investidores elegíveis para comprar os papéis.

O Nubank esclareceu que "manterá o mercado, seus acionistas e os Clientes do Programa NuSócios informados sobre o assunto objeto deste fato relevante, e divulgará aos detentores de BDRs após a aprovação pela B3 o detalhamento dos procedimentos para a Descontinuidade do Programa de BDRs nível III, que incluirão um período inicial de 30 dias, no qual será conferida à totalidade dos detentores de BDRs nível III, incluindo os participantes do Programa de Clientes NuSócios, a possibilidade de decidirem pela opção que mais lhes convenha".