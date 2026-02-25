Nubank: lucro avança 13% no 4º trimestre, para US$ 895 milhões

A Nu Holdings, dona do Nubank, reportou um lucro líquido de US$ 894,8 milhões no quarto trimestre de 2025, alta de 13% em relação ao trimestre anterior e de 50% na comparação anual. No acumulado de 2025 a instituição financeira registrou um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões, acima dos US$ 2,0 bilhões registrados em 2024. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 25.

O retorno sobre o patrimônio (ROE) anual atingiu um recorde de 33%, o ROE referente aos últimos três meses do ano passado ficou em 29%.

A receita total do banco avançou 45% na comparação anual, alcançando US$ 16,3 bilhões em 2025 e US$ 4,9 bilhões apenas no quarto trimestre.

Já a receita financeira líquida de juros (NII) cresceu 13% frente ao trimestre anterior, atingindo o recorde de US$ 2,8 bilhões. A margem financeira líquida ajustada ao risco (NIM) encerrou o trimestre em 10,5%. Segundo o Nubank, o patamar que teria ficado praticamente estável não fosse uma contribuição extraordinária ao Prosofipo, fundo obrigatório de proteção de depósitos das Sofipos no México.

Os custos totais somaram US$ 2,3 bilhões

Ao longo do último período, a instituição financeira também alcançou 131 milhões de clientes, aumento de 3% no trimestre e de 15% em um ano. Desse total, 113 milhões são de clientes no Brasil, 14 milhões no México e 4 milhões na Colômbia.

A carteira de crédito do "roxinho" chegou a US$ 32,7 bilhões, com alta anual de 4o% e de 11%, comparação trimestral, atingindo US$ 32,7 bilhões. Os depósitos somaram US$ 41,9 bilhões no trimestre, avançando 29% ano a ano.