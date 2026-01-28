Nubank fecha em alta histórica e valor de mercado se aproxima de US$ 90 bi

O Nubank atingiu no fechamento do pregão da terça-feira, 27, sua maior cotação desde a estreia na Nyse, a Bolsa de Valores de Nova York. Os papéis fecharam em US$ 18,55, com valorização de mais de 10% apenas em janeiro. O movimento também impulsionou os BDRs (recibos de ações negociados na B3), identificados pelo código ROXO34.

Com a disparada, o valor de mercado do banco digital se aproximou de US$ 90 bilhões, superando instituições tradicionais como o alemão Deutsche Bank e o americano Bank of New York Mellon.

No Brasil, porém, o Nubank segue atrás de Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR4), avaliados em mais de US$ 96 bilhões segundo dados da plataforma Companies Market Cap.

A última vez que o Nubank liderou o ranking das maiores empresas brasileiras foi em outubro de 2025. Desde então, Petrobras e Itaú retomaram a disputa pelo topo.

O banco brasileiro ultrapassou os 112 milhões de clientes em 2025 e se tornou o segundo maior banco do Brasil em número de usuários, atrás apenas da Caixa. Nos últimos anos, o Nubank já havia ultrapassado Itaú e Banco do Brasil em número de clientes. Em nota, a instituição destacou que, desde 2022 — ano em que passou a integrar o grupo das cinco maiores do país —, foi o banco que mais cresceu proporcionalmente, avançando uma posição no ranking a cada ano.

Com presença crescente na América Latina, o Nubank também intensificou sua atuação nos mercados do México e da Colômbia. Além disso, solicitou licença para operar como banco nos Estados Unidos, ampliando sua estratégia de internacionalização.

No Brasil, a instituição anunciou um investimento de R$ 2,5 bilhões para os próximos cinco anos na construção de uma nova rede de escritórios, migrando do modelo 100% remoto para o trabalho híbrido. A mudança foi criticada por parte dos funcionários, mas é tratada internamente como um novo ciclo de crescimento, com foco em inovação e ganhos operacionais.