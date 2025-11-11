Novonor negocia venda do controle da Braskem

A Novonor, controladora da Braskem (BRKM5), está prestes a concluir um acordo para vender sua participação majoritária na petroquímica à IG4 Capital, segundo fontes ouvidas pelo site americano Bloomberg. O fundo dividiria o controle da empresa com a Petrobras (PETR3; PETR4).

O avanço das negociações acontece em meio a um cenário de elevada pressão financeira sobre a Novonor, cujo endividamento chega a aproximadamente R$ 40 bilhões. Metade desse valor está atrelado a ações da Braskem oferecidas como garantia a empréstimos junto a instituições financeiras, inclusive estatais.

O novo controle da empresa seria assumido pela IG4 após a aprovação do negócio pelo Cade, órgão antitruste brasileiro. A expectativa é de que um acerto final possa ser firmado ainda nesta semana. No entanto, as conversas seguem em curso e o desfecho ainda depende de ajustes.

Para reduzir perdas e manter alguma influência na companhia, a Novonor tenta preservar uma fatia residual entre 4% e 5% na estrutura societária, segundo pessoas com conhecimento direto do tema.

A eventual mudança no comando e a entrada de um novo investidor são vistas como condições para que os bancos credores considerem uma capitalização da Braskem, que tem enfrentado dificuldades de caixa.

Paralelamente, a empresa comunicou nesta segunda-feira, 10, que chegou a um acordo com o estado de Alagoas para encerrar um processo judicial relacionado ao afundamento do solo em Maceió. O episódio, ocorrido em 2018, levou ao deslocamento forçado de cerca de 50 mil moradores.

Pelo acordo, a Braskem pagará R$ 1,2 bilhão em dez parcelas — R$ 139 milhões já foram pagos. A companhia já havia provisionado R$ 467 milhões para arcar com os custos do desastre ambiental.