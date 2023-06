Novo regime de metas do CMN, inflação na Europa e EUA, GPA recusa oferta e o que mais move o mercado

Investidores devem repercutir nesta sexta-feira, 30, o novo regime de metas de inflação anunciado na véspera, após reunião do Conselho Monetário Nacional. Como antecipado pela Exame, foi definido que o Brasil adotará o regime de meta contínua de 3%. A banda de tolerância será de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Esse novo sistema terá início a partir de 2025, período que coincide com o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O atual regime prevê o atingimento de metas por ano. Para 2024, a meta de inflação permanece em 3%, mas com período de 12 meses. Depois de 2025, o período de horizonte do Banco Central passa para 24 meses.

A definição era bastante esperada pelo mercado. Ainda ontem de manhã, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, havia adiantando que a mudança no horizonte do regime de metas seria um "aperfeiçoamento". Muitos investidores entenderam a mensagem como um sinal que, muito provavelmente, esta seria mesmo a principal definição da reunião do CMN, que ainda seria realizada.

Primeiras reações

Sob o efeito das expectativas de alteração do horizonte da meta, investidores aumentaram as apostas na bolsa de valores, com o Ibovespa saltando 1,46%. A alta foi a maior em mais de duas semanas.

O mercado de futuros, que ainda estava aberto após o anúncio das mudanças, chegou a reagir positivamente. Mas a reação foi contida, dado que parte significativa da decisão já estava no preço.

PCE nos EUA

O dia também será importante para as expectativas de política monetária nos Estados Unidos, onde será divulgado nesta manhã o Índice de Preço Sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês). O indicador é a principal referência de inflação do Federal Reserve (Fed). A expectativa é de que PCE tenha alta anual de 4,4% para 4,6%. Os números serão referentes ao mês de maio.

IPC na Europa

Nesta madrugada, ainda foram divulgados os números da inflação ao consumidor da Zona do Euro, que ficou em 0,3% em junho frente ao mês anterior. O núcleo do Índice de Preço ao Consumidor (IPC), no entanto, ficou abaixo do esperado, em 5,5% ante consenso de 5,4%.

GPA recusa oferta

No radar corporativo, investidores devem reagir nesta sexta à rejeição da oferta pelo Éxito. Segundo o GPA, dono da rede de supermercados da Colômbia, a oferta de US$ 836 milhões recebida de Jaime Gilinski pela companhia não era alta o suficiente. No último pregão, as ações do GPA dispararam mais de 13%, repercutindo a oferta recebida pelo Éxito. s.