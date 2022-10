Novo plano fiscal do Reino Unido, IBC-Br, Fleury e o que mais move o mercado

Bolsas da Europa avançam na manhã desta segunda-feira, 17, com investidores à espera de uma reviravolta na política fiscal do Reino Unido. A expectativa é de que Jeremy Hunt, que assumiu o Ministério das Finanças no lugar de Kwasi Kwarteng, apresente um plano oposto ao de seu antecessor, demitido na sexta-feira, 14. São esperado mais impostos e menos gastos em um sinal ao mercado de que irá zelar pela saúde financeira britânica.

Em declarações recentes à BBC, Hunt disse que "alguns impostos vão subir" e que financiar corte de impostos por aumento da dívida "não funciona". Hunt também falou em buscar maior "eficiência" nos gastos.

O anúncio do novo plano fiscal é previsto para esta manhã, duas semanas antes do inicialmente previsto. A urgência na revisão do direcionamento ocorre em meio à tentativa de acalmar o mercado e garantir a permanência da primeira-ministra Liz Truss no cargo. A libra esterlina e o FTSE 100, principal índice da bolsa de Londres, sobem.

O movimento também é positivo nos Estados Unidos, com os principais índices futuros de Nova York saltando mais de 1%, após terem apresentado duras perdas no últitmo pregão. Preocupações sobre alta de juros e inflação seguem como pano de fundo, mas as atenções são dividas com a temporada de resultados do terceiro trimestre. Na sexta, grandes bancos do país, como J.P Morgan, Wells Fargo e Citi apresentaram resultados acima das expectativas. Nesta segunda, o Bank of America apresenta seu balanço.

Desempenho dos indicadores às 7h25 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 1,16 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 1,34%

Nasdaq futuro (Nova York): + 1,42%

DAX (Frankfurt): + 0,74%

CAC 40 (Paris): + 0,70%

FTSE 100 (Londres): + 0,64%

Stoxx 600 (Europa): + 0,98%

Hang Seng (Hong Kong): + 0,15%

Agenda do dia

No Brasil, economistas aguardam a divulgação do Índice de Atividade Economica do Banco Central (IBC-Br) de agosto. O consenso de desaceleração em relação ao dado referente ao mês anterior, quando o indicador teve alta mensal de 1,17%.

Com dados prelimitares apontando para contração da indústria e varejo no mês, economistas projetam queda de 0,5%. Mas dados do setor de serviço divulgados na sexta-feira mostraram uma alta inesperada, podendo contribuir para o dado desta segunda.

Também será divulgado hoje o boletim Focus. Até a última divulgação, os consensos para o PIB e IPCA deste ano eram de 2,7% e 5,71%, respectivamente.

Fleury

A Fleury anunciou que fará um aumento de capital privado de no mínimo R$ 602 milhões e de no máximo R$ 1,218 bilhão. O preço de emissão será de R$ 17,27 por ação, com desconto de 6,5% em relação à cotação do último fechamento.