Novo Nordisk dispara 9% após bons resultados de novo remédio para perda de peso

As ações da farmacêutica Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy, subiram mais de 9% nesta sexta-feira, 24, após a empresa divulgar que uma nova injeção experimental para perda de peso teve bons resultados em um estudo clínico inicial.

Segundo a companhia, os pacientes que receberam uma injeção semanal na dose mais alta da nova droga perderam até 22% do seu peso corporal após 36 semanas de tratamento — em comparação, aqueles que receberam o placebo ganharam cerca de 2%.

Os efeitos colaterais registrados no estudo, de acordo com a Novo Nordisk, foram semelhantes aos de outros remédios para emagrecimento.

A alta nas ações da empresa acontece depois de um período de pessimismo do mercado com a companhia. Até o fechamento da última quinta-feira, 23, os papéis da Novo Nordisk tinham acumulado queda de cerca de 20% nos últimos 12 meses.

Os investidores estavam frustrados com os resultados de um teste clínico de fase avançada de outro medicamento experimental da farmacêutica, o CagriSema.

Ao contrário dele, a nova injeção combina dois mecanismos de perda de peso em uma única molécula. A empresa também estuda a possibilidade de fabricar uma versão em comprimido da substância.