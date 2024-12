Novo Nordisk cai 20% após resultado decepcionante em teste de medicamento contra obesidade

As ações da farmacêutica Novo Nordisk operavam em queda de 20% nesta sexta-feira, 20, após resultados desanimadores do medicamento experimental CagriSema em um teste clínico de fase avançada. O fármaco apresentou uma redução de peso de 22,7%, abaixo dos 25% anteriormente estimados pela companhia.

Apesar do impacto no mercado, a Novo Nordisk enfatizou que o CagriSema superou o Wegovy em termos de redução de peso. Martin Holst Lange, vice-presidente executivo de desenvolvimento da empresa, afirmou que o medicamento apresentou eficácia “no mesmo nível das melhores opções disponíveis atualmente”. Ele também ressaltou que apenas 57% dos pacientes atingiram a dose máxima durante o ensaio, realizado com cerca de 3.400 participantes ao longo de 68 semanas.

Especialistas apontam que a queda nas ações reflete expectativas centradas exclusivamente na redução total de peso, ignorando o crescimento da segmentação do mercado de tratamentos de obesidade. De acordo com Soren Lontoft, analista de ações da Sydbank, ouvindo pela CNBC, medicamentos como o CagriSema podem se destacar entre pacientes que não toleram os tratamentos tradicionais ou preferem opções com metas mais modestas de perda de peso.

O JPMorgan (JPM), em nota enviada ao jornal americano, avaliou que, embora os resultados sejam frustrantes, há um forte potencial para a classe emergente de medicamentos à base de amylin analogs — a substância utilizada no novo medicamento da farmacêutica.

A instituição destacou que o desempenho do CagriSema valida a eficácia do grupo e reforça a competitividade de alternativas como o Petrelintide, da concorrente Zealand Pharma, que busca parceiros para comercialização.

Enquanto isso, a Eli Lilly segue ganhando espaço. O Zepbound, em um estudo recente, demonstrou redução de peso superior ao Wegovy, com uma perda média de 20,2% em 72 semanas, em comparação com 13,7% do concorrente.

Competição acirrada

A corrida pelo mercado de obesidade, aquecido pela alta demanda, deve continuar a todo vapor. Com novos dados do ensaio REDEFINE 1 previstos para o próximo ano e os resultados de um segundo estudo, o REDEFINE 2, focado em pacientes com diabetes tipo 2, a Novo Nordisk planeja submeter o CagriSema para aprovação regulatória até o fim de 2025.