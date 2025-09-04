Novo fundo do BTG em Portugal dá acesso a Golden Visa: veja quem pode investir

O BTG Pactual Asset Management, gestora de recursos do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) acaba de lançar um novo fundo de crédito privado, estruturado, registrado e distribuído no mercado português.

A novidade permite que detentores das cotas possam participar do programa de residência por investimento do país, o Golden Visa Portugal, enquanto montam posição em crédito corporativo europeu e latino-americano.

O fundo foi desenvolvido em parceria com a IM Gestão de Ativos, considerada maior gestora independente de fundos no território português.

O BTG Pactual GV Corporate Bonds 60/40 tem um nome que diz muito sobre sua estratégia: 60% da carteira do fundo é composta por ativos de emissores portugueses e 40%, da América Latina. Todos com perfil de investment grade ou high grade, ou seja, de baixíssimo risco.

"Entre suas principais características, o fundo se destaca por adotar uma estratégia conservadora e diversificada, com baixa duration [tempo para recebimento de pagamentos] e baixa concentração por emissor, além de contar com proteção cambial integral para euro (full FX hedge), o que possibilita maior previsibilidade nos retorno", diz o texto de divulgação do produto.

O investimento mínimo é de 100 mil euros (R$ 635 milhões) na categoria de capitalização, quando o rendimento é reinvestido no próprio fundo, e de 150 mil euros (R$ 953 milhões) na de distribuição, em que a remuneração cai na conta do cotista.

Como ser elegível ao visto?

A estrutura segue as regras da legislação portuguesa e exige que o aporte permaneça por pelo menos cinco anos, requisito para enquadramento no programa Golden Visa.

Criado em 2012, o programa permite que investidores de fora da União Europeia obtenham residência em Portugal e estendam o benefício a familiares diretos. Entre as vantagens estão a possibilidade de pedir cidadania europeia após cinco anos, a exigência de permanência mínima no país e a livre circulação pelo Espaço Schengen.