Novo CEO do Grupo Habitasul é anunciado aos acionistas e para o mercado

José Roberto Mateus Junior, novo CEO do Grupo Habitasul (Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17h03.
Última atualização em 12 de novembro de 2025 às 17h18.
A Companhia Habitasul de Participações comunicou aos acionistas e ao mercado, nesta quarta-feira (12/11), após reunião do Conselho de Administração, que José Roberto Mateus Junior, assume a posição de diretor presidente do Grupo Habitasul, substituindo Sérgio Ribas, que vinha ocupando o cargo desde 2017.
A movimentação foi feita em cumprimento à Resolução CVM 44/2021, que regula a divulgação de fatos relevantes ao mercado.
Além da mudança no comando, o comunicado também oficializa Bruno Costa de Jesus como novo diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, e Daniela Motta Tojal como diretora Jurídica.
“As alterações na diretoria buscam otimizar a administração da companhia para o novo ciclo de crescimento, com foco nos novos projetos imobiliários”, destacou a Habitasul no informe ao mercado.
O conselho também agradece a contribuição de Sérgio Ribas e Odivan Carlos Cargnin, que deixam a diretoria da holding para seguir na Irani Papel e Embalagem S.A., empresa controlada pelo Grupo Habitasul, onde devem concentrar esforços nos projetos de expansão no segmento de papel e embalagem sustentáveis.
As mudanças reforçam o foco estratégico do grupo em diversificação e integração de suas operações, especialmente no setor imobiliário, área que volta ao centro da agenda de crescimento da holding.
Com sede em Porto Alegre, o Grupo Habitasul é um dos mais tradicionais conglomerados empresariais do Sul do país, com atuação nos segmentos imobiliário, industrial e ambiental, por meio de empresas como a Irani Papel e Embalagem e a Habitasul Desenvolvimento Imobiliário.
O novo CEO do Grupo Habitasul, José Mateus, é doutor em Engenharia de Produção (UFSC) com MBA – Executivo Internacional (FIA-SP). Anteriormente, ocupou os cargos de diretor de Negócios da empresa, gerente das áreas de Estratégia, Marketing, Inovação e Melhoria Contínua na Irani Papel e Embalagem S.A., além de seis anos à frente da área industrial de uma das suas unidades de papelão ondulado.
O Grupo Habitasul, fundado em 1967, é uma organização com atuação em setores industrial (Irani Papel e Embalagem), imobiliário, turismo e hotelaria, com destaque para Jurerê Internacional, em Florianópolis, criado na década de 1980 com planejamento arquitetônico, urbanístico e ambiental inovador, transformando-se em referência de bairro balneário.
Aliando alta qualidade de vida à sustentabilidade, Jurerê Internacional é reconhecido mundialmente pelos seus beachs clubs, hotéis, além de praia e natureza exuberante. Com sede em Porto Alegre, o Grupo Habitasul possui ainda negócios no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais – gerando quase três mil empregos.