Novo CEO do Grupo Habitasul é anunciado aos acionistas e para o mercado

A Companhia Habitasul de Participações comunicou aos acionistas e ao mercado, nesta quarta-feira (12/11), após reunião do Conselho de Administração, que José Roberto Mateus Junior, assume a posição de diretor presidente do Grupo Habitasul, substituindo Sérgio Ribas, que vinha ocupando o cargo desde 2017.

A movimentação foi feita em cumprimento à Resolução CVM 44/2021, que regula a divulgação de fatos relevantes ao mercado.

Além da mudança no comando, o comunicado também oficializa Bruno Costa de Jesus como novo diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, e Daniela Motta Tojal como diretora Jurídica.

“As alterações na diretoria buscam otimizar a administração da companhia para o novo ciclo de crescimento, com foco nos novos projetos imobiliários”, destacou a Habitasul no informe ao mercado.

O conselho também agradece a contribuição de Sérgio Ribas e Odivan Carlos Cargnin, que deixam a diretoria da holding para seguir na Irani Papel e Embalagem S.A., empresa controlada pelo Grupo Habitasul, onde devem concentrar esforços nos projetos de expansão no segmento de papel e embalagem sustentáveis.

Foco na diversificação

As mudanças reforçam o foco estratégico do grupo em diversificação e integração de suas operações, especialmente no setor imobiliário, área que volta ao centro da agenda de crescimento da holding.

Com sede em Porto Alegre, o Grupo Habitasul é um dos mais tradicionais conglomerados empresariais do Sul do país, com atuação nos segmentos imobiliário, industrial e ambiental, por meio de empresas como a Irani Papel e Embalagem e a Habitasul Desenvolvimento Imobiliário.

O novo CEO do Grupo Habitasul, José Mateus, é doutor em Engenharia de Produção (UFSC) com MBA – Executivo Internacional (FIA-SP). Anteriormente, ocupou os cargos de diretor de Negócios da empresa, gerente das áreas de Estratégia, Marketing, Inovação e Melhoria Contínua na Irani Papel e Embalagem S.A., além de seis anos à frente da área industrial de uma das suas unidades de papelão ondulado.

Radiografia

O Grupo Habitasul, fundado em 1967, é uma organização com atuação em setores industrial (Irani Papel e Embalagem), imobiliário, turismo e hotelaria, com destaque para Jurerê Internacional, em Florianópolis, criado na década de 1980 com planejamento arquitetônico, urbanístico e ambiental inovador, transformando-se em referência de bairro balneário.

Aliando alta qualidade de vida à sustentabilidade, Jurerê Internacional é reconhecido mundialmente pelos seus beachs clubs, hotéis, além de praia e natureza exuberante. Com sede em Porto Alegre, o Grupo Habitasul possui ainda negócios no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais – gerando quase três mil empregos.