Novo banco nos EUA tem nome do universo 'Hobbit' e é apoiado por bilionários aliados de Trump

Os reguladores dos Estados Unidos autorizaram a criação do banco Erebor, apoiado por um grupo de bilionários encabeçados por Palmer Luckey, cofundador da empresa de tecnologia militar Anduril e figura com fortes vínculos com governo Trump. As informações são do Financial Times.

Além de Luckey, a companhia fundada em 2025 conta com a participação Joe Lonsdale, chefe da gestora de venture capital 8VC, do Founders Fund, de Peter Thiel, e da Haun Ventures, do setor de criptomoedas. O Erebor busca preencher a lacuna deixada pelo falência do Silicon Valley Bank no atendimento de startups, inclusive companhias ligadas ao mercado de criptoativos.

Da mesma forma que Palantir, o nome Erebor faz referência ao universo de J.R.R. Tolkien, simbolizando a “Montanha Solitária” do livro O Hobbit.

O banco será comando pelo CEO Owen Rapaport, cofundador da empresa de software de ativos digitais Aer Compliance, e oferecerá serviços exclusivamente digitais, com sede em Columbus, Ohio, e escritório em Nova York. Palmer Luckey e Joe Lonsdale não devem participar da gestão diária da instituição.

Foco na economia da inovação

A instituição vai focar em empresas que fazem parte da “economia da inovação” dos EUA, em particular aquelas ligadas a moedas virtuais, inteligência artificial (IA), militar e manufatura, além de indivíduos que trabalham ou investem nesses setores.

Além disso, o Erebor pretende atuar com companhias não americanas em busca de acesso ao sistema bancário norte-americano.

O Erebor ainda precisa cumprir requisitos de conformidade e segurança antes de iniciar oficialmente suas operações.

Compromisso com quebra de barreiras regulatórias

De acordo com o Financial Times, a aprovação condicional foi concedida apenas quatro meses após o pedido, em linha com a iniciativa do governo Trump de reduzir barreiras regulatórias para novos bancos direcionados para ativos digitais e serviços tecnológicos.