Novas tarifas de Trump, IGP-M de fevereiro e Petrobras: o que move o mercado

Esta quinta-feira, 27, começa com o mercado atento aos Estados Unidos. Na véspera, o presidente Donald Trump reforçou suas ameaças tarifárias, incluindo uma possível tarifa de 25% sobre produtos da União Europeia.

Às 10h30, os investidores acompanham a divulgação dos dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. No mesmo horário, serão divulgados também os dados de encomendas de bens duráveis de janeiro e os dados revisados do PIB do quarto trimestre.

No Brasil, às 8h, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de fevereiro. Analistas estimam uma alta de 1,01% no mês, após alta de 0,27% em janeiro. Depois, às 8h30, o Banco Central divulga os dados do setor externo de janeiro.

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica os dados de desemprego da Pnad contínua do trimestre terminado em janeiro. O Broadcast estima que a taxa de desemprego tenha avançado de 6,2% para 6,6% após o fechamento das vagas temporárias de final de ano.

Às 10h, o ministro da Fazenda Fernando Haddad participa de reunião do conselho de Itaipu.

Antes da abertura do mercado, Embraer, Fleury e Localiza divulgam seus resultados trimestrais.

No pregão desta quinta-feira, há uma expectativa de forte pressão de venda para as ações da Petrobras, após a queda de 7,12% nos ADRs da companhia no after hours em Nova York.

O mercado reagiu negativamente ao prejuízo de R$ 17 bilhões registrado no quarto trimestre de 2024, que contrariou as previsões de lucro de diversas instituições financeiras.

Mercados asiáticos

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção definida nesta quinta-feira, 27. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,3%, enquanto o Topix avançou 0,73%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve alta de 0,33%.

Por outro lado, o Kospi, da Coreia do Sul, recuou 0,73%, enquanto o Kosdaq caiu 0,07%. Na China, o CSI 300 avançou 0,21%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de 0,61%.

EUA e Europa

Os futuros do S&P 500 avançaram ligeiramente nesta quinta-feira, com os investidores digerindo os resultados da fabricante de semicondutores Nvidia. Apesar da gigante de chips ter superado as expectativas para o quarto trimestre, suas ações caíram um pouco, mesmo com uma previsão positiva, impulsionada pela demanda crescente por inteligência artificial.

Na quarta-feira, o S&P 500 conseguiu um pequeno ganho de 0,01%, interrompendo uma sequência de quatro dias de perdas, enquanto o Dow Jones caiu 0,4%, e o Nasdaq avançou 0,3%.

Na Europa, mercados abriram em queda após a ameaça tarifária de Trump. O índice Stoxx 600 caiu 0,44% às 9h28, do horário de Londres, impulsionado pelas perdas no setor automotivo, que caiu 3,2%.