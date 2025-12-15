Invest

Nova fábrica da Ambev no PR produzirá 600 milhões de garrafas por ano

Unidade nasce com papel central no crescimento dos segmentos premium e zero álcool da companhia, que expandiu 65% em volume

Nova fábrica da Ambev: capacidade para produzir 600 milhões de garrafas anualmente em diferentes formatos e cores, (Montagem EXAME com elemento do Canva/Reprodução)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h15.

Última atualização em 15 de dezembro de 2025 às 09h34.

A ABEV3 (Ambev) inaugura nesta segunda-feira, 15, sua nova fábrica de garrafas de vidro em Carambeí, no Paraná. Com capacidade para produzir 600 milhões de garrafas anualmente em diferentes formatos e cores, a planta irá abastecer cervejarias da companhia em estados como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará, além do próprio Paraná.

A unidade nasce com papel central no crescimento dos segmentos premium e zero álcool da Ambev, que incluem marcas como Stella Artois, Spaten, Corona e Original. Em 2024, as vendas brasileiras de cervejas zero álcool da marca cresceram 20% no ano passado.

A empresa apresentou um crescimento de volume de quase 40% na produção de cervejas sem álcool no primeiro trimestre de 2025. Já segundo trimestre, o aumento foi de mais 20%, incluindo uma opção alcoólica, mas com menos caloria e sem glúten — a Stella Pure gold.

No terceiro trimestre, o portfólio de zero álcool, menos calorias e sem glúten expandiu 65% em volume em relação ao mesmo trimestre de 2024, com a Stella Pure Gold mais que dobrando e Michelob Ultra (também com baixo teor de calorias) crescendo 80%.

'Do grão ao gole'

Com um investimento de R$ 1 bilhão, o aporte torna o Paraná a primeira operação da companhia no Brasil a integrar todas as fases da produção — o que a empresa chama de “do grão ao gole”.

Segundo Carlos Lisboa, CEO da Ambev, a nova fábrica consolida a estratégia da companhia de integrar todas as etapas da produção local. “Esse investimento é um marco na nossa história e representa o nosso compromisso em fortalecer o setor, a economia e o país, atendendo os nossos consumidores cada vez melhor”, afirmou.

Nova fábrica de garrafas de vidros da Ambev em Carambeí, Paraná

Ambev inaugura nova fábrica de garrafas de vidros em Carambeí, Paraná (Ambev/Reprodução)

A planta de Carambeí inicia as operações com a produção de garrafas verdes para Stella Artois (nas versões tradicional e sem glúten, Pure Gold) e para a Spaten, puro malte. Está pronta, porém, para também fabricar garrafas Flint (transparentes), como as usadas pela Corona, e Âmbar, como as da Original — além das versões zero álcool, como Corona Cero e Bud Zero.

O projeto deve gerar ganhos logísticos e acelerar os prazos de entrega das embalagens para as cervejarias espalhadas pelo país.

Desde 2019, o portfólio premium da Ambev cresceu 200% em volume de vendas, e a companhia informa ter retomado a liderança do segmento no terceiro trimestre de 2025, após uma década.

Além do segmento premium, a fábrica deve atender à crescente demanda por “escolhas balanceadas”, como bebidas com menos calorias, sem glúten ou sem álcool.

Com a nova unidade, o Paraná passa a contar com a cadeia produtiva cervejeira mais integrada do país. A operação inclui maltaria, fábrica de latas, cervejaria, centros de distribuição e, agora, a produção local de garrafas.

Desde o início das obras, mais de 1,8 mil empregos foram gerados. Com a fábrica em operação, serão cerca de 170 novos postos diretos e indiretos em Carambeí e arredores. A cadeia produtiva da Ambev no estado já soma mais de 16 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.

Ao todo, a companhia investiu R$ 2,5 bilhões no Paraná nos últimos anos. No Brasil, os investimentos ultrapassam R$ 10 bilhões desde 2022, com foco na ampliação de fábricas, novas linhas de produção e embalagens.

A reportagem viajou para Carambeí a convite da Ambev

