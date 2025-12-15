Nova fábrica da Ambev no PR produzirá 600 milhões de garrafas por ano

A ABEV3 (Ambev) inaugura nesta segunda-feira, 15, sua nova fábrica de garrafas de vidro em Carambeí, no Paraná. Com capacidade para produzir 600 milhões de garrafas anualmente em diferentes formatos e cores, a planta irá abastecer cervejarias da companhia em estados como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará, além do próprio Paraná.

A unidade nasce com papel central no crescimento dos segmentos premium e zero álcool da Ambev, que incluem marcas como Stella Artois, Spaten, Corona e Original. Em 2024, as vendas brasileiras de cervejas zero álcool da marca cresceram 20% no ano passado.

A empresa apresentou um crescimento de volume de quase 40% na produção de cervejas sem álcool no primeiro trimestre de 2025. Já segundo trimestre, o aumento foi de mais 20%, incluindo uma opção alcoólica, mas com menos caloria e sem glúten — a Stella Pure gold.

No terceiro trimestre, o portfólio de zero álcool, menos calorias e sem glúten expandiu 65% em volume em relação ao mesmo trimestre de 2024, com a Stella Pure Gold mais que dobrando e Michelob Ultra (também com baixo teor de calorias) crescendo 80%.

'Do grão ao gole'

Com um investimento de R$ 1 bilhão, o aporte torna o Paraná a primeira operação da companhia no Brasil a integrar todas as fases da produção — o que a empresa chama de “do grão ao gole”.

Segundo Carlos Lisboa, CEO da Ambev, a nova fábrica consolida a estratégia da companhia de integrar todas as etapas da produção local. “Esse investimento é um marco na nossa história e representa o nosso compromisso em fortalecer o setor, a economia e o país, atendendo os nossos consumidores cada vez melhor”, afirmou.

Ambev inaugura nova fábrica de garrafas de vidros em Carambeí, Paraná (Ambev/Reprodução)

A planta de Carambeí inicia as operações com a produção de garrafas verdes para Stella Artois (nas versões tradicional e sem glúten, Pure Gold) e para a Spaten, puro malte. Está pronta, porém, para também fabricar garrafas Flint (transparentes), como as usadas pela Corona, e Âmbar, como as da Original — além das versões zero álcool, como Corona Cero e Bud Zero.

O projeto deve gerar ganhos logísticos e acelerar os prazos de entrega das embalagens para as cervejarias espalhadas pelo país.

Desde 2019, o portfólio premium da Ambev cresceu 200% em volume de vendas, e a companhia informa ter retomado a liderança do segmento no terceiro trimestre de 2025, após uma década.

Além do segmento premium, a fábrica deve atender à crescente demanda por “escolhas balanceadas”, como bebidas com menos calorias, sem glúten ou sem álcool.

Com a nova unidade, o Paraná passa a contar com a cadeia produtiva cervejeira mais integrada do país. A operação inclui maltaria, fábrica de latas, cervejaria, centros de distribuição e, agora, a produção local de garrafas.

Desde o início das obras, mais de 1,8 mil empregos foram gerados. Com a fábrica em operação, serão cerca de 170 novos postos diretos e indiretos em Carambeí e arredores. A cadeia produtiva da Ambev no estado já soma mais de 16 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.

Ao todo, a companhia investiu R$ 2,5 bilhões no Paraná nos últimos anos. No Brasil, os investimentos ultrapassam R$ 10 bilhões desde 2022, com foco na ampliação de fábricas, novas linhas de produção e embalagens.

A reportagem viajou para Carambeí a convite da Ambev