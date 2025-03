Nova bolsa nos EUA: Trump Media será a primeira empresa listada em novata do Texas; entenda

Operadora da Truth Social e de propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Trump Media & Technology Group se tornou a primeira empresa a ser listada na Nyse Texas, uma nova unidade da bolsa no estado americano.

Por ora, o movimento tem um peso mais simbólico do que prático. A Trump Media vai seguir tendo sua listagem principal na Nasdaq.

Tudo isso faz parte, mais do que tudo, dos esforços para alinhar a empresa de Trump com estados amigáveis aos valores conservadores. A empresa também pretende mudar sua sede para a Flórida. "Esta listagem, juntamente com nossos planos de reincorporação na Flórida, mostra que fazemos parte de um movimento crescente para levar nossos negócios a estados que valorizam a livre iniciativa e a liberdade pessoal", disse o CEO da Trump Media, Devin Nunes, em comunicado

O CEO da Intercontinental Exchange (ICE), empresa controladora da NYSE, é Jeff Sprecher, um grande doador republicano. Ele é casado com Kelly Loeffler, ex-senadora republicana da Geórgia escolhida por Trump para liderar a secretaria federal ligada a gestão de pequenos negócios..

Uma nova bolsa nos Estados Unidos?

Uma listagem dupla como a feita pela Trump Media permite que uma empresa esteja acessível a investidores em dois mercados de ações. Empresas sediadas fora dos Estados Unidos estão entre as usuárias mais comuns dessa tática, que pode ampliar sua base de investidores. O plano para lançar a Nyse Texas foi anunciado em fevereiro. Será uma bolsa totalmente eletrônica. Ao contrário da Bolsa de Valores de Nova York, não haverá um pregão físico no Texas, pois os sistemas e o centro de dados estão localizados fora do estado.

O Texas abriga o maior número de empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York, com um valor de mercado combinado de mais de US$ 3,7 trilhões, segundo informações da Reuters.

Mas a NYSE não é a única bolsa que busca novas listagens no estado. Ela terá que competir com a Nasdaq, que prometeu abrir uma sede regional no estado no início deste mês.

Já a Bolsa de Valores do Texas, resultado da união entre BlackRock e Citadel para a criação de uma nova bolsa nos Estados Unidos, enviou a documentação em janeiro para operar como uma bolsa de valores nacional, planejando um lançamento em 2026.