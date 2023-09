Nova aquisição da WEG, aposta de US$ 4 bi da Amazon em IA e o que mais move o mercado

A semana começa com o a nova fase do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo. A partir desta segunda-feira, 25, começam os leilões de dívida. Segundo o Ministério da Fazenda, ao todo, 924 empresas com dívidas a receber de consumidores inadimplentes entraram no programa. O número corresponde a 86% de todas as dívidas de até R$ 5 mil dos brasileiros, que foram organizadas em segmentos para facilitar o leilão.

Segundo o governo, as dívidas de até R$ 5 mil correspondem a um volume total de R$ 78,9 bilhões, enquanto dívidas de até R$ 20 mil somam R$ 161, 3 bilhões, em valores cadastrados pelos credores que aderiam ao Desenrola.

WEG

Nesta manhã, a WEG anunciou por meio de fato relevante, a aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord Corporation no valor de US$ 400 milhões. A transação tem como foco os negócios de motores elétricos industriais e geradores, vendidos sob as marcas Marathon, Cemp e Rotor, do segmento operacional Industrial Systems da Regal Rexnord, empresa com sede nos Estados Unidos e listada da bolsa de valores de Nova York.

O negócio incluí a aquisição de 10 fábricas em 7 países (Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Países Baixos e Canadá), filiais comerciais em 11 países, e uma equipe de aproximadamente 2.800 colaboradores no mundo.

Ainda na agenda doméstica, na terça-feira, 26, será publicada a ata do Copom. Na última semana, o Banco Central cortou a Selic para 12,75% e o comunicado divulgado destaco a importância do cumprimento das metas fiscais para a ancoragem das expectativas de inflação.

Tombo de 25% da Evergrande

A Evergrande afirmou no último domingo que não consegue emitir novos títulos de dívida. O grupo afirmou por meio de nota que não era capaz de atender às qualificações para a emissão de novas notas devido a uma investigação do regulador de valores mobiliários da China sobre sua principal subsidiária, Hengda Real Estate Group. A empresa é investigada por possíveis violações na normas de divulgação de informações.

Além disso, a Evergrande adiou as reuniões que aconteceriam dia 25 e 26 de setembro com os credores. O mercado reagiu mal sobre novo obstáculo para emissão de dívidas. Os papéis da empresa chinesa chegaram a cair 25% na bolsa de Hong Kong, sendo negociadas por 41 centavos de dólar.

Amazon investe em Inteligência Artificial

A Amazon anunciou nesta segunda-feira que investirá até US$ 4 bilhões na empresa de inteligência artificial Anthropic e assumirá uma posição minoritária na empresa. A Anthropic foi fundada aproximadamente dois anos atrás por ex-executivos de pesquisa da OpenAI e recentemente lançou seu novo chatbot de IA chamado Claude 2. A Amazon está buscando aproveitar o entusiasmo e a promessa da chamada IA generativa, que inclui tecnologias como o ChatGPT da OpenAI, bem como os chatbots Claude da Anthropic.

As duas empresas anunciaram que estão formando uma colaboração estratégica para avançar na IA generativa, com a startup escolhendo a Amazon Web Services como seu principal provedor de nuvem. A Anthropic disse que fornecerá aos clientes da AWS acesso antecipado a recursos exclusivos para personalização de modelos e capacidades de ajuste fino.

