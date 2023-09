Nova AGE da Via, Focus pós-PIB, Vamos e PetroRecôncavo estreiam no Ibovespa e o que move o mercado

Economistas do mercado revisaram para cima a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano no boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 4. A previsão passou de 2,31% para 2,56%. Parte dos economistas, contudo, já espera PIB acima de 3% para este ano. O boletim é o primeiro após a divulgação do PIB do segundo trimestre que revelou 0,9% de crescimento no período, o triplo do esperado por economistas. A expansão da economia brasileira frente ao mesmo período do ano passado foi de 3,4% ante projeção de 2,7%.

Ibovespa no último pregão

O forte resultado da economia brasileira no primeiro trimestre serviu de impulso no último pregão. O Ibovespa subiu 1,86%, registrando seu melhor pregão desde junho. O movimento foi puxado especialmente pelas ações da Vale, que dispararam 5,85%, com a alta do minério de ferro na China. O país, maior consumidor de minério de ferro do mundo, tem tomado uma série de medidas para estimular sua economia, que incluem cortes de juros por bancos centrais. Há expectativas também por medidas diretas para conter a crise em seu setor imobiliário. A redução das restrições para a compra de imóveis estaria nos planos, segundo fontes da Reuters.

Feriado nos EUA

Expectativas por mais estímulos na China contribuem com as altas no mercado internacional neste início de semana. Índices futuros americanos operam em leve alta nesta manhã. Não haverá, no entanto, pregão à vista nas bolsas de Nova York, devido ao feriado do Dia do Trabalho.

Via: AGE tem nova data, após falta de quórum

A Via (VIIA3) convocou uma nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para debater o aumento do capital social da companhia para até 3 bilhões de ações. A aprovação é necessária para a empresa prosseguir com a oferta subsequente de ações (follow-on), que, segundo a própria companhia, já vem sendo debatida com os bancos. O objetivo seria captar algo próximo de R$ 1 bilhão. A AGE estava marcada para a sexta-feira passada, 1, mas não houve quórum suficiente. A nova AGE foi marcada para o próximo dia 12.

Vamos e PetroRecôncavo estreiam no Ibovespa

A nova carteira teórica do Ibovespa irá entrar em vigor nesta segunda, com a estreia das ações da Vamos (VAMO3) e PetroRecôncavo (RECV3) no índice. A Méliuz foi a única empresa a deixar Ibovespa. A nova composição irá durar pelo quadrimestre de setembro a dezembro.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.