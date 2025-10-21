Invest

Noivo de Taylor Swift vira sócio da Six Flags, operadora de parques de diversão

Ações da companhia subiram mais de 17% após o jogador de futebol Travis Kelce assumir 9% do capital da Six Flags junto com grupo de investidores

Taylor Swift e Travis Kelce (Instagram/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20h02.

As ações da Six Flags subiram mais de 17% nesta terça-feira (21) depois que Travis Kelce, jogador de futebol americano e noivo de Taylor Swift, se juntou a um grupo de investidores para adquirir uma participação de 9% da operadora de parques de diversões.

Apesar da disparada, o papel acumula queda de cerca de 47% em 2025, a caminho do pior desempenho anual desde 1987, e segue 65% abaixo do recorde histórico, registrado em 2017, calcula a agência Barron's.

Kelce, campeão do Super Bowl pelo Kansas City Chiefs, integra o grupo liderado pelo fundo ativista Jana Partners, que também conta com Glenn Murphy, ex-CEO da Gap, e Dave Habiger, ex-CEO da J.D. Power.

O fundo afirmou que pretende dialogar com o conselho da Six Flags para melhorar o valor aos acionistas e a experiência dos visitantes.

“Sou fã da Six Flags desde criança e cresci frequentando esses parques com minha família e amigos. A chance de ajudar a torná-la especial para a próxima geração é algo que eu não poderia deixar passar”, disse Kelce em comunicado.

