No retrovisor da Nvidia, Microsoft chega a US$ 4 trilhões em avaliação de mercado

A Microsoft (MSFT) alcançou nesta quinta-feira, 31, um valor de mercado recorde de US$ 4 trilhões — se tornando a segunda companhia a atingir o marco, pouco tempo depois da Nvidia (NVDA).

Às 10h49, no horário de Brasília, os papéis da companhia operavam em alta de 5,13%.

A Microsoft superou as expectativas do mercado nos resultados do segundo trimestre, divulgados na quarta-feira, 30, ao reportar US$ 60 bilhões em receitas, superando as estimativas de US$ 58,3 bilhões, e alcançou um lucro por ação (EPS) ajustado de US$ 2,49, também acima das projeções de US$ 2,32. O grande destaque foi o desempenho da Azure, plataforma de nuvem da Microsoft, que registrou um crescimento de 39% em comparação ao ano anterior, superando a previsão de 34-35%.

A área de inteligência artificial (IA) também teve um bom desempenho no período, com a Microsoft alcançando um run rate anual de US$ 13 bilhões em receitas provenientes de IA. A empresa também registrou um impressionante aumento nos gastos com infraestrutura, com US$ 30 bilhões em investimentos previstos para o próximo trimestre.

