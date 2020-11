No radar: varejo e indústria dos EUA, BK e o que mais move o mercado

As principais bolsas internacionais registram leves perdas nesta terça-feira, 17, com parte dos investidores realizando lucros, após a divulgação da eficácia da vacina da Moderna ter elevado os índices americanos a níveis recordes, estendendo o rali iniciado há duas semanas.

Depois de mais uma sessão de fortes ganhos na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 recua cerca de 0,2% nesta manhã. Já nos Estados Unidos, os índices futuros oscilam de forma mista, com S&P 500 e Dow Jones em leve queda e o Nasdaq em alta de 0,3%, indicando alguma reação das ações de tecnologia, depois de o índice ter tido o pior desempenho entre os três no pregão anterior.

Ainda nesta manhã, dados da economia americana podem contribuir para o direcionamento dos mercados. Com divulgação prevista para às 10h30, as vendas do varejo americano referentes ao mês de outubro podem chegar ao sexto mês consecutivo de recuperação.

Embora, assim como no Brasil, medidas de estímulos tenham contribuído para as vendas do setor nos Estados Unidos, o mercado espera que dessa vez a alta mensal seja a menor desde maio. A expectativa é de crescimento de 0,5%. Em setembro, a alta foi de quase 2%.

Também será revelado nos Estados Unidos os dados de produção industrial, que ainda segue em ritmo muito abaixo aos patamares pré-pandemia. Com dificuldade para se recuperar, a produção industrial chegou a apresentar queda mensal em setembro. Para outubro, a expectativa é de os números de outubro apontem para um aumento de 1% em relação ao mês anterior.

Tesla

Ainda no mercado americano, a confirmação de que as ações da Tesla irão entrar no S&P 500 em dezembro deve aumentar a demanda pelo ativo logo na abertura. No pré-mercado da Nasdaq, os papéis já avançam 11,6%. A empresa será a maior em termos de valor de mercado a ingressar no principal índice americano.

BK

Está prevista para esta terça a precificação da oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) do Burger King Brasil. A oferta será feita por meio de distribuição primária, de, inicialmente, 35 milhões de ações, que pode ser acrescida de mais 12,5 milhões de ações. Considerando o valor de fechamento do último pregão, de 11,4 reais, a operação teria potencial de levantar até 541 milhões de reais, mas é esperado algum desconto em relação ao preço de mercado.

Reformas

Com as eleições municipais dando o tom na política nacional, as discussões sobre as reformas administrativa e tributárias não devem esquentar antes de fevereiro, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão. Não tão otimista sobre o andamento das pautas no Congresso, Mourão já havia dito que a votação do Orçamento de 2021 deve ficar somente para abril do ano que vem. Enquanto isso, no mercado, o temor sobre a situação fiscal do país só aumenta.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa subiu 1,63% e encerrou em 106.429, 92 pontos – o maior patamar desde o início de março. O dólar se desvalorizou 0,7% e fechou cotado a 5,437 reais.