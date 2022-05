No mesmo dia em que Terra (LUNA) despenca, opções da Petrobras sobem 117%

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

Se você acompanha o mercado de criptomoedas, deve ter visto o que aconteceu com Terra (LUNA). O ativo despencou praticamente 100% nesta semana e perdeu quase todo seu valor de mercado. Mas, acredite se quiser, no mesmo dia um grupo de investidores teve a chance de botar um bom dinheiro no bolso com opções da Petrobras (PETR4).

Isso porque enquanto a maioria dos investidores de criptomoedas está sofrendo com o mercado em queda, um pequeno grupo de investidores do mercado de ações está rindo à toa, com ganhos acumulados que chegam a 860% ao longo de 7 meses de mercado.

Isso significa que quem começou a seguir essa estratégia com R$ 1.000, hoje tem R$ 9.600 para investir e buscar ganhos ainda maiores. Quem começou com R$ 5 mil, hoje tem R$ 48 mil.

Quem está ganhando todo esse dinheiro são os seguidores de Rogério Araújo, um analista técnico de ações conhecido por ter um histórico de dar inveja a muitos investidores.

Inclusive, nesta quinta-feira (12), mesmo dia em que LUNA acumulava perdas de praticamente 100%, os seguidores de Araújo tiveram a chance de pegar 117% em uma indicação com opções da Petrobras.

(Fonte: Vitreo)

Ou seja, você poderia ter mais que dobrado seu investimento em menos de um dia apenas seguindo essas instruções. R$ 1.000 poderiam ter se transformado R$ 2.179,40. Esse dinheiro investido em LUNA teria ido praticamente a zero.

E não estou falando aqui de nenhum golpe de sorte. Essa é uma estratégia que já foi testada e validada em mais de 4 mil operações, com taxa de acerto superior a 82%.

Em outras palavras, a cada 10 vezes que Araújo diz que um ativo vai subir ou cair, ele está certo em mais de 8. Qual o motivo racional para não seguir as dicas desse analista?

Portanto, se você está insatisfeito com o mercado de criptomoedas, pare tudo o que está fazendo e continue lendo para entender mais sobre como isso funciona.

Brasileiros amam as criptomoedas, mas existem outros caminhos pra buscar enriquecer de forma rápida

Nos últimos anos o Bitcoin saiu do preço de alguns centavos para a máxima histórica de US$ 69 mil, criando muitos milionários nesse caminho.

Depois disso, todo mundo tem o sonho de acertar a próxima grande criptomoeda, capaz de transformar alguns trocados na fortuna de uma vida. Isso aconteceu várias vezes nos últimos anos e pessoas ficaram, literalmente, milionárias da noite para o dia.

Mas se você já investe em criptomoedas há algum tempo, deve ter percebido que esse sonho não é tão fácil quanto parece. As criptomoedas, como todo investimento, passam por ciclos de alta e baixa que podem demorar meses ou até anos.

Ou seja, mesmo que você tenha encontrado um projeto de bastante qualidade, com todos os gatilhos para te deixar milionário, isso pode demorar dois, três ou até mais anos pra acontecer.

Além disso, sempre há a chance de um projeto ir a zero e fazer seu dinheiro virar pó, como foi o caso de Terra (LUNA).

Claro que as criptomoedas vieram pra ficar e todo investidor precisa ter um pouquinho delas no portfólio. Mas se você quer ter a chance de ganhar dinheiro de verdade sem se importar com a direção do mercado, este analista acha que você deveria olhar para outro lugar.

Projeções: confira quanto você pode ganhar com essa estratégia

Como eu já falei, a estratégia que você vai ver aqui já trouxe 860% de retorno acumulado em apenas 7 meses de existência.

Claro que retorno passado não garante retorno futuro, mas vamos fazer as contas de quanto dinheiro você pode ganhar se essa taxa de rentabilidade continuar:

Começando com 5 mil reais e seguindo à risca todos os passos dessa estratégia, você teria:

R$ ​​48.000, 7 meses depois

R$ 241.470, 12 meses depois

R$ 1.214.747, 17 meses depois

Ou seja, neste cenário, apenas 17 meses depois de começar a trabalhar nessa nova fonte de renda, você teria um patrimônio milionário. Claro que é apenas um cenário hipotético, mas vale pra você entender o potencial do que está em jogo aqui.

E caso você esteja pensando que não tem nem 5 mil reais para começar, fique tranquilo. Assim como nas criptomoedas, essa estratégia é bastante acessível, de forma que é possível começar com pouco dinheiro.

Utilizando os mesmos números, se você começasse com apenas 1.000 reais, teria:

R$ ​​9.600, 7 meses depois

R$ 48.294, 12 meses depois

R$ 242.949, 17 meses depois

Com apenas R$ 1.000 iniciais, você já poderia construir um patrimônio de 200 mil.

QUERO SABER COMO CONHECER DE GRAÇA A ESTRATÉGIA QUE PODE ME DEIXAR MILIONÁRIO

Não sabe como começar? Você pode simplesmente copiar o que os profissionais fazem

E caso você pense que isso é muito complicado e não é pra você, fique tranquilo.

Com a democratização do conhecimento, muitos desses profissionais resolveram compartilhar o que sabem na internet. E não estou falando aqui dos gurus que vendem cursos (que, na verdade, só ganham dinheiro com o próprio curso).

Estou falando dos traders que botam a 'cara a tapa' e mostram como é que se faz ao vivo. Afinal, se realmente dá pra ganhar dinheiro com isso, por que esses caras não compartilham a tela e mostram como se faz?

Pois é, tem gente que faz isso. São as chamadas salas de trading – ambientes virtuais em que um trader profissional mostra as operações em tempo real.

Talvez a sala de maior resultado no mercado atual seja a da Vitreo, comandada por Rogério Araújo, trader há 27 anos. Ele é o responsável pela estratégia que acumula 860% de ganhos em 7 meses.

(Imagem: Vitreo)

A Vitreo faz parte da Empiricus, que foi comprada recentemente pelo BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Ou seja, tem gente bastante grande por trás desse projeto. Não são aventureiros gravando vídeos para o YouTube ou vendedores de curso.

Rogério está ao vivo desde agosto do ano passado, todos os dias, operando e dando instruções pra quem acompanha a sala.

Ou seja, quem tem acesso a esse ambiente só precisa 'copiar e colar' o que Rogério faz pra ter exatamente o resultado que ele tem.

Dá pra entender por que essa é a melhor estratégia para quem quer a oportunidade de ganhar dinheiro rápido?

Ainda mais no momento atual, em que as criptomoedas estão despencando. O investidor inteligente precisa diversificar sua estratégia em diversas classes de ativos.

E se você pensa que chegou até aqui pra descobrir quanto precisa pagar pelo curso do Rogério, prepare-se pra ficar de queixo caído: o acesso à sala de trading dele é totalmente de graça.

Sim, você não leu errado. É de graça e ponto final. Não vai ter venda no final, nem nada disso. Você só precisa clicar no botão abaixo, seguir as instruções e liberar seu acesso gratuito. É fácil assim.

QUERO TER A CHANCE DE FICAR MILIONÁRIO COM TRADING

Por que é de graça?

Como não existe nada grátis nesse mundo, você provavelmente está pensando qual a pegadinha envolvida nessa proposta. Se alguém conhece uma forma tão fácil que possibilita multiplicar o dinheiro investido, por que abriria para o público de forma gratuita?

Pra começar, não existe nada garantido aqui. Essa é uma atividade envolvida com investimentos e, dessa forma, não existe nenhum retorno garantido. Os riscos dessas operações são consideráveis, e você precisa estar ciente disso antes de começar.

Por isso, o ideal é colocar nesse negócio uma quantia que você não vai precisar no curto prazo. Se você tem 1.000 reais que está disposto a arriscar, ótimo. Já é suficiente para começar.

Em segundo lugar, a empresa por trás dessa proposta, a Vitreo, tem muito a ganhar com sua participação nesse projeto.

Isso porque a Vitreo é uma plataforma completa de investimentos que oferece diversos tipos de produtos, tanto focados em curto como no longo prazo.

Pra você ter uma ideia, a Vitreo é uma das maiores inovadoras do Brasil quando o assunto são fundos de investimentos, investindo em teses bastante arrojadas como no agronegócio brasileiro e até mesmo no metaverso.

Ao convocar novos participantes para a sala de trading, a Vitreo abre a possibilidade de novos clientes conhecerem o trabalho da empresa. Dessa forma, você pode acabar consumindo novos produtos e pagando taxas para a plataforma.

Ou seja, ao disponibilizar gratuitamente uma forma de multiplicar o capital dos investidores, a Vitreo cria clientes satisfeitos que acabam colocando esse dinheiro novamente dentro da empresa.

É uma relação de ganha-ganha para todos os envolvidos.

Portanto, se você quer começar a dedicar sua força de trabalho a algo que pode realmente mudar sua vida financeira, clique no botão abaixo e conheça a sala de trading da Vitreo.

Não tem pegadinha: é absolutamente tudo gratuito, sem letras miúdas, e o que está ali pode mudar sua vida financeira.

QUERO SABER COMO ENTRAR PRA SALA DE TRADING DA VITREO

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.