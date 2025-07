No mercado futuro, Ibovespa despenca e dólar dispara após Trump anunciar tarifa de 50% para o Brasil

O pregão tinha acabado de fechar nesta quarta-feira, 9, de feriado na capital paulista, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, além das taxas já existentes. Mas, no mercado futuro, que ainda operava no chamado after hours, a reação foi imediata: os contratos de Ibovespa futuro, com vencimento em agosto de 2025, o de maior liquidez, recuava 2,7% minutos depois do anúncio.

O republicano publicou, em sua rede social, a Truth Social, a carta endereçada ao presidente Lula com o aviso sobre a taxação.

Em sentido contrário, os contratos de dólar para o mesmo vencimento dispararam e passaram a subir 2,4%, precificando a moeda americana a R$ 5,60.

Hoje, a divisa reagiu às falas de Trump durante uma entrevista coletiva, após encontro com líderes do continente africano. O presidente antecipou que o Brasil "receberia um número" entre hoje e amanhã. Foi o bastante para fazer com que o dólar comercial fechasse em alta de mais de 1%, voltando a casa dos R$ 5,50.

Nos Estados Unidos, o ETF (fundo que replica índice do mercado de ações) EWZ, que espelha o Ibovespa, já havia fechado em queda de 1,9% no pregão regular. No after hours, acentuava perdas, com queda de 1,6%.

Esta reportagem está em atualização