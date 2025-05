Nissan vai cortar 20 mil empregos pelo mundo

A Nissan vai cortar outros 10 mil empregos pelo mundo, somando assim 20 mil postos de trabalho a menos. A empresa japonesa havia anunciado anteriormente a eliminação de 10 mil vagas.

O número representa algo em torno de 15% de todos os funcionários da montadora hoje .

A terceira maior fabricante de carros do Japão vem encontrando dificuldades em se posicionar no mercado após vendas fracas na China e nos EUA, seu principal cliente.

No início deste ano, a Nissan tentou negociar uma fusão com a Honda, mas as conversas não avançaram , o que também desanimou os investidores.