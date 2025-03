Nissan vai cortar 20% dos cargas de alta gerência

A Nissan informou que eliminará 20% de seus cargos de alta gerência como forma de rever sua estrutura de liderança. As informações são do The Wall Street Journal.

A montadora disse na quarta-feira que os cortes criarão uma organização mais simplificada. A divulgação ocorre uma semana após Ivan Espinosa ser nomeado seu novo presidente-executivo - isso depois do fracasso da fusão entre Nissan e Honda.

A Nissan não divulgou o número de empregos que serão cortados. A fabricante japonesa emprega mais de 133.500 funcionários, de acordo com seu site.

Essa redução nas vagas está programada para começar em 1º de abril, o mesmo dia em que Espinosa deve suceder Makoto Uchida como CEO.

Mudanças no comitê executivo

Em comunicado a investidores, a empresa também anunciou várias mudanças em seu comitê executivo. Eiichi Akashi, que atualmente supervisiona a divisão de planejamento de veículos e engenharia de componentes da Nissan, vai suceder Kunio Nakaguro como diretor de tecnologia.

Além disso, Teiji Hirata, que atualmente comanda a divisão de engenharia e desenvolvimento de produção de veículos da empresa, sucederá Hideyuki Sakamoto como o responsável pela fabricação e gerenciamento da cadeia de suprimentos.