Nissan tem resultados fracos e fusão com a Honda pode "salvar" empresa

Em dezembro de 2024, a Nissan e a Honda deram início a negociações para formar uma holding conjunta, o que transformaria a aliança na terceira maior companhia do setor automotivo em vendas no mundo. A fusão surge como uma possível solução para a crise enfrentada pela Nissan, que registrou resultados alarmantes no último ano.

No primeiro semestre de 2024, os lucros operacionais da Nissan caíram 90% e o lucro líquido despencou 94% em comparação ao mesmo período de 2023. O desempenho fraco reflete uma combinação de desafios que a empresa vem enfrentando.

Por trás da crise

Um dos principais fatores é a forte concorrência com a China, que em 2023 consolidou sua posição como maior exportadora de carros do mundo e continua dominando o mercado de veículos elétricos. A Nissan também perdeu liderança no setor de elétricos e cometeu erros estratégicos no mercado norte-americano, segundo a CNBC.

O Financial Times relatou que, diante do cenário atual, a Nissan teria capacidade financeira para sustentar suas operações por apenas mais 14 meses. Embora a empresa tenha desmentido essa estimativa, afirmando que mantém altos níveis de liquidez, os cortes e ajustes realizados nos últimos meses indicam a gravidade da situação.

A Nissan já cortou 9 mil funcionários, reduziu a produção em cerca de 20% e realocou executivos. Além disso, o CEO Makoto Uchida teve seu salário reduzido pela metade, com outros executivos também aceitando cortes salariais.

Brian Brockman, vice-presidente de comunicações da Nissan para os EUA e Canadá, destacou que a companhia continua investindo em novos produtos e tecnologias, mesmo em meio às dificuldades. “Estamos progredindo com iniciativas para assegurar a continuidade de nossos negócios,” afirmou Brockman.

Apesar do otimismo nas declarações, o mercado mostra preocupação com a capacidade da Nissan de reverter sua crise sem uma parceria estratégica. A fusão com a Honda pode oferecer a estabilidade necessária para superar os desafios, permitindo maior escala de produção e fortalecimento da posição no mercado global.