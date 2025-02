Nissan se prepara para substituir CEO após prejuízo bilionário e fracasso em fusão com Honda

A Nissan Motor pretende substituir seu CEO, Makoto Uchida, após prejuízos e o fracasso na fusão com a Honda, segundo a Bloomberg. Uchida, no cargo desde 2019, pode ser sucedido pelo diretor financeiro Jeremie Papin, de acordo com a imprensa japonesa.

A montadora projeta um prejuízo de ¥ 80 bilhões (US$ 536 milhões) no ano fiscal que termina em março, frente à previsão anterior de ¥ 380 bilhões em lucro. Além disso, enfrenta dificuldades para atrair consumidores e tem investido em promoções para reduzir estoques.

No fim de 2023, Nissan e Honda negociaram uma fusão, mas divergências levaram ao fim das tratativas. A empresa segue parceira da Honda e da Mitsubishi no desenvolvimento de baterias e software para veículos elétricos.

Com endividamento recorde e nota de crédito rebaixada, a Nissan atrai interesse de investidores. A Foxconn avalia comprar ações da montadora ou a fatia da Renault, enquanto a KKR & Co. analisa um possível aporte para reforçar sua posição financeira.