Nike tem queda no lucro líquido e nas vendas; ação cai no pós-mercado

A Nike divulgou nesta quinta-feira seus resultados financeiros do quarto trimestre fiscal após o fechamento do mercado. Alguns números vieram abaixo da expectativa, o que azedou o humor dos investidores. Os papéis caíam mais de 1% no pós-mercado. No ano, as ações caíram mais de 17%.

O lucro líquido da empresa no período de três meses encerrado em 31 de maio foi de US$ 211 milhões, ou 14 centavos por ação, uma forte queda em relação ao US$ 1,5 bilhão, ou 99 centavos por ação, registrados no ano anterior. Os analistas estavam esperando 13 centavos.

As vendas caíram para US$ 11,1 bilhões, uma redução de 12% em comparação aos US$ 12,61 bilhões do ano passado. Já a receita para o período atingiu US$ 11,1 bilhões, contra US$ 10,72 bilhões estimados

Em comunicado à imprensa, o diretor financeiro da empresa, Matt Friend, afirmou que o quarto trimestre fiscal será o período com o “maior impacto financeiro” de sua reestruturação, e que os "ventos contrários" devem diminuir no futuro.

“Estou confiante na nossa capacidade de navegar por esse ambiente dinâmico e incerto, focando no que podemos controlar”, disse.