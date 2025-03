Nike surpreende Wall Street com lucro acima da expectativa e ações sobem 2% no pós-mercado

A Nike (NKE) superou as expectativas de Wall Street para o seu trimestre-chave de feriado, apesar da queda de 9% nas vendas gerais, impactadas pela fraqueza no mercado chinês. A companhia registrou vendas de US$ 11,27 bilhões, resultado melhor do que a expectativa de uma retração de 11,5% para US$ 11,01 bilhões.

O lucro por ação foi de 54 centavos, superando a estimativa de 29 centavos. Contudo, comparado ao ano passado, o lucro foi 32% inferior. A queda nas vendas foi mais acentuada na China, com redução de 17%, e de 4% na América do Norte, ambos mercados cruciais para a Nike.

Em resposta ao desempenho misto, as ações da Nike subíam 2% no after-market, refletindo um alívio com o resultado financeiro acima das expectativas, apesar das incertezas econômicas e dos desafios relacionados às tarifas impostas pelos EUA à China.

A empresa não divulgou novas previsões para o restante do ano fiscal, mas reiterou que sua previsão para a segunda metade de 2025 é consistente com o comunicado de dezembro.