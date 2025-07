Nike pode subir preços nos EUA após novo acordo comercial entre Trump e Vietnã

A Nike deve reajustar os preços de seus produtos nos Estados Unidos após um novo acordo comercial firmado entre o governo Trump e o Vietnã. A medida pode elevar as tarifas de importação de itens fabricados no país asiático, impactando diretamente a empresa, que tem grande parte da sua produção concentrada na região.

O Vietnã responde por mais de 40% da produção global de calçados da Nike. Com a possível mudança nas tarifas, os custos de importação aumentam, e a empresa já sinalizou que pode repassar esses valores ao consumidor final. De acordo com a Bloomberg, analistas alertam que os preços devem subir mais do que o previsto inicialmente.

Ajuste tarifário

O ajuste tarifário faz parte de uma estratégia do presidente republicano, Donald Trump, de reduzir o déficit comercial dos EUA. A Nike, por sua vez, monitora o cenário e avalia possíveis impactos na cadeia de suprimentos, incluindo a realocação de parte da produção no longo prazo.

A empresa já enfrenta desafios como queda nas margens de lucro e menor demanda no mercado americano. A elevação de custos logísticos pode pressionar ainda mais o desempenho da companhia nos próximos trimestres.