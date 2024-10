Nicotina oral impulsiona receita e leva Philip Morris a alta histórica em Wall Street

As ações da Philip Morris atingiram máximas históricas nesta terça-feira, 22, impulsionadas pelo aumento significativo da demanda pela marca Zyn, de nicotina oral, de acordo com a CNBC. Os papéis da gigante do tabaco, com sede em Connecticut, EUA, saltaram para US$ 131,97 (R$ 751) durante a sessão, marcando um novo recorde. Além disso, o estoque alcançou o maior fechamento de todos os tempos e registrou o maior ganho diário desde outubro de 2008.

O desempenho extraordinário da terça-feira vem após a empresa destacar o aumento expressivo no envio de seus produtos da linha Zyn. Esse crescimento é o mais recente marco na trajetória ascendente da empresa neste ano, à medida que o mercado começa a notar o sucesso dessa linha de produtos e seu impacto na performance da Philip Morris.

Nos últimos 10 anos, entre 2013 e 2023, a ação da Philip Morris havia se estabilizado, sendo vista como um ativo voltado para dividendos em um setor considerado estagnado. No entanto, o cenário começou a mudar, e agora os investidores enxergam a empresa como uma aposta de crescimento, muito por conta do sucesso da Zyn, que a Philip Morris adquiriu há dois anos, por meio da compra da Swedish Match.

Emmanuel Babeau, diretor financeiro da Philip Morris, destacou aos analistas em uma conferência que a marca líder em produtos livres de fumaça nos EUA continua a mostrar forte impulso de crescimento. A demanda pela Zyn nos Estados Unidos impulsionou o volume de produtos orais da Philip Morris em quase 40% nos primeiros nove meses de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Crescimento impulsionado por Zyn nos EUA

Parte desse crescimento pode ser atribuída à redução nas restrições de oferta para o produto. Durante o terceiro trimestre de 2024, os embarques de latas de Zyn nos EUA cresceram mais de 41% em relação ao mesmo período de 2023. A empresa espera que os embarques de Zyn alcancem a demanda total em algum momento durante o quarto trimestre, segundo Babeau.

Além do sucesso no mercado norte-americano, a Zyn também está experimentando um crescimento acelerado fora dos EUA. O volume total de produtos de nicotina oral da marca, fora do mercado americano, cresceu quase 70% entre o terceiro trimestre de 2023 e o mesmo período de 2024. Atualmente, a Zyn está disponível em 30 mercados, após recentes expansões para Grécia e República Tcheca.

O sucesso da Zyn não se limita apenas à expansão de mercado. A marca também se tornou o principal motor de receita líquida da empresa como um todo. A Philip Morris superou as expectativas dos analistas, segundo a FactSet, tanto em termos de receita quanto de lucro por ação no terceiro trimestre. A companhia ainda revisou para cima suas expectativas de ganhos para o ano.

Zyn como símbolo da mudança

A Zyn simboliza a transição das empresas de tabaco em direção a alternativas aos cigarros tradicionais. A Philip Morris anunciou, no início deste ano, um investimento de US$ 600 milhões (R$ 3,4 bilhões) para construir uma nova fábrica de produção da Zyn no Colorado.

O crescimento da Philip Morris em 2024, com suas ações subindo quase 40% até o momento, destaca o melhor ano da história da empresa. A separação da Philip Morris em 2008, que dividiu a companhia em duas entidades, ocorreu, em parte, devido a processos judiciais relacionados ao tabaco nos EUA. A Philip Morris manteve o negócio de cigarros internacionais, que continuava em crescimento, enquanto a Altria, que ficou com o negócio de cigarros nos EUA, tem enfrentado dificuldades desde então, com suas ações ainda bem abaixo da máxima histórica alcançada em 2017.

Essa transformação da Philip Morris, de uma empresa focada em cigarros para uma que lidera o mercado de produtos livres de fumaça, sinaliza uma mudança estratégica clara, impulsionada pelo sucesso da Zyn.