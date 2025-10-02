Netflix (NFLX) perde US$ 15 bilhões em valor após Elon Musk liderar boicote contra streaming

A Netflix teve uma queda de US$ 15,1 bilhões em valor de mercado após críticas de Elon Musk ao conteúdo da plataforma direcionada à diversidade e inclusão.

O bilionário anunciou ter cancelado sua própria assinatura e incentivou outros usuários a fazerem o mesmo, citando a presença de personagens transgêneros em séries do catálogo da plataforma, algumas já canceladas há anos.

Apelo de 'boicote' à Netflix

O alvo principal do homem mais rico do mundo tem sido a série animada Dead End: Paranormal Park, que estreou na Netflix em 2022 e foi cancelada em 2023. Musk afirmou em postagens na X que a série apresenta um protagonista transgênero de forma inapropriada e classificou a programação como uma "agenda transgênero consciente", incentivando seguidores a cancelar suas assinaturas "pela saúde dos seus filhos".

Impacto nas ações

No pregão da última quarta-feira, 1º, as ações da Netflix recuaram 3%, atingindo US$ 1.163,21 por ação, a mínima em duas semanas. No pregão desta quinta, o papel caiu 0,7%. A queda reflete a preocupação de investidores com a possível continuação da perda de assinantes, especialmente diante de críticas a programas infantis considerados promocionais de temas LGBTQ+.

Analistas disseram que, embora a queda de 3% não seja catastrófica, indica cautela entre investidores, à medida que controvérsias nas mídias sociais começam a impactar o desempenho financeiro.

A situação também coincide com incertezas mais amplas do mercado, como a recente paralisação do governo nos Estados Unidos - shutdown - que pode ter aumentado a pressão de venda de ações.