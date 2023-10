Netflix divulga balanço do terceiro trimestre nesta quarta; veja o que esperar

A Netflix (NFLX) irá divulgar seu resultado do terceiro trimestre na noite desta quarta-feira, 18. O consenso de analistas é de de lucro por ação de US$ 3,49 e uma receita de US$ 9,54 bilhões para o terceiro trimestre de 2023. No mesmo período do ano anterior, a gigante de streaming lucrou US$ 3,10 por ação, com faturamento de US$ 7,93 bilhões.

A projeção de analistas é superior à esperada pela própria Netflix. O guidance para o trimestre é de US$ 8,5 bilhões de receita, o que representa um aumento de 7% ano em um ano. A empresa usa de argumento para isso o aumento da base de assinantes, que deverá reverberar em uma aceleração no crescimento do quarto trimestre junto à monetização do compartilhamento de contas. Além disso, ela também cita o aumento constante das receitas de publicidade.

Também é esperado que a Netflix adicione 5,3 milhões ao número de assinantes. No último balanço, a empresa atingiu 238,3 milhões de assinantes -- crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2022. O aumento, segundo expectativas de mercado, deve ser puxado pela proibição do compartilhamento de uma mesma conta em diferentes residências. Quando a medida foi tomada, a Netflix alegou que 100 milhões de famílias estavam recebendo os serviços de streaming "gratuitamente".

Ações

No ano, as ações da Netflix acumulam alta de 45%. Apesar da valorização, os papéis acumulam 47% de queda em relação à máxima de US$ 682, outubro de 2021 de até outubro de 2022.