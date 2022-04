Netflix abre em queda de 30% após resultado do 1º trimestre

As ações da Netflix estão em queda livre no mercado americano nesta quarta-feira, 20, recuando mais de 25% na Nasdaq. As perdas tiveram início ainda no pós-mercado de terça-feira, 19, quando divulgou seu balanço do primeiro trimestre.

A companhia de streaming de vídeos perdeu 200 mil assinantes nos três primeiros meses de 2022 – a primeira baixa em uma década. O dado surpreendeu: analistas em média projetavam um ganho de mais de 2 milhões de usuários no período.

“É um resultado muito abaixo da expectativa e, para o futuro, as perspectivas não são nada positivas, considerando perdas de usuários também nos próximos trimestres”, explicou Thiago Lobão, CEO da gestora Catarina Capital. A companhia prevê perder mais 2 milhões de assinantes já no segundo trimestre.

Nos primeiros meses de 2022, o resultado foi impactado pela saída da Rússia do serviço, que aumentou a baixa de usuários na Europa. Ainda assim, existem outros desafios estruturais que deixam os analistas céticos com os papéis da empresa e com o próprio setor.

“Um dos fatores que explica a queda é a inflação nos Estados Unidos, os clientes estão cortando bens não essenciais. Além disso existe a questão do compartilhamento de senha entre vários usuários, somado a um aumento da competição. Existem vários players importantes no setor como Disney Plus, Amazon Prime, AT&T, diversos operadores de serviço de assinatura de séries e filmes”, afirmou Bernardo Carneiro, analista de BDRs do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Outro fator que impactou a empresa foi a própria pandemia. Em um primeiro momento, o isolamento impulsionou os serviços da empresa, que agora sofrem com a reabertura das economias.

"A pandemia praticamente acabou e as pessoas não estão permanecendo dentro de casa consumindo lazer. Considerando todo o cenário, nossa leitura é negativa para Netflix e também para o segmento de assinaturas como um todo”, argumentou Carneiro.

As ações da Netflix acumulam baixa de 38% no mercado americano em 2022. Já os BDRs da empresa negociados no Brasil (NFLX34), recuam 49% no ano.