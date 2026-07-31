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Negociações na B3 vão começar mais tarde hoje: entenda os motivos

Atraso na abertura da Câmara B3 afeta o pregão desta sexta e adia o início da negociação dos minicontratos de índice e dólar

B3: problema técnico atrasa início dos negócios (Eduardo Frazão/Exame)

B3: problema técnico atrasa início dos negócios (Eduardo Frazão/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 31 de julho de 2026 às 09h36.

A B3 comunicou nesta sexta-feira que postergou a abertura da negociação dos contratos de Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO). Esses são contratos futuros negociados no mercado de derivativos da bolsa. São versões reduzidas dos contratos cheios e mais acessíveis ao investidor pessoa física por exigirem menos capital para operar. O WIN acompanha o Ibovespa futuro, enquanto o WDO segue a cotação do dólar futuro.

Atraso na Câmara B3

A decisão, segundo a bolsa, decorre de um atraso no envio dos arquivos e na abertura da Câmara B3, estrutura de compensação e liquidação da bolsa, responsável por registrar, garantir e liquidar as operações realizadas no pregão.

É ela que assegura que quem comprou receba os ativos e quem vendeu receba os valores, atuando como contraparte central das negociações e administrando as garantias exigidas dos participantes.

Ativos em leilão

Além do adiamento nos minicontratos, a B3 informou que todos os demais ativos e contratos permanecerão em leilão até a conclusão da disponibilização dos arquivos da clearing para o mercado.

No leilão, as ordens de compra e venda são acumuladas por um período sem que os negócios sejam fechados de imediato, o que permite a formação de um preço de referência antes da abertura regular.

A clearing é justamente o braço de compensação da bolsa, que processa e confirma as operações; sem a liberação desses arquivos, o mercado não consegue passar do leilão para a negociação contínua.

A companhia afirmou que manterá o mercado informado com atualizações periódicas até a completa normalização dos serviços e a abertura regular das negociações.

Acompanhe tudo sobre:B3IbovespaDerivativos

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