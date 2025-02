Negociações entre China e EUA, entrevista de Haddad e Alibaba: o que move o mercado

As disputas tarifárias entre Estados Unidos e China podem estar perto do fim. Segundo sinalização do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, os países vão retomar negociações. Nesta sexta-feira, 21, Bessent deve conversar por telefone com representantes do governo de Pequim.

Enquanto isso, investidores monitoram a divulgação do PMI Composto dos EUA, às 11h45, que pode trazer novos sinais sobre a economia americana. Mais tarde, às 13h30, o foco estará no discurso do vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Philip Jefferson.

No Brasil, o mercado acompanha a entrevista do ministro da Fazenda Fernando Haddad ao Portal ICL, às 9h. Além disso, diretores do Banco Central, Diogo Guillen e Paulo Picchetti, participam de reuniões trimestrais com economistas às 9h e às 11h30.

Temporada de balanços

Ao longo do dia, os investidores devem repercutir os balanços divulgados após o fechamento do mercado na véspera. Na última quinta-feira, 20, o Nubank divulgou que teve um lucro líquido de US$ 552,6 milhões no quarto trimestre de 2024, um salto de 85% na comparação anual. O banco digital também alcançou um recorde de receita, que somou US$ 3 bilhões, representando um crescimento de 50% em relação ao mesmo período de 2023.

Já a varejista Lojas Renner registrou um lucro líquido de R$ 487,2 milhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar da retração no lucro, o Ebitda total ajustado teve uma leve alta de 1,7%, atingindo R$ 1,024 bilhão. Já a receita líquida avançou 9,7%, chegando a R$ 4,174 bilhões.

A Engie Brasil Energia, por sua vez, apresentou um crescimento expressivo no período, com o lucro líquido ajustado subindo 29,4%, para R$ 1,06 bilhão. O Ebitda ajustado também avançou 18,1%, totalizando R$ 1,934 bilhão, impulsionado pelo aumento na receita, que cresceu 20,7%, atingindo R$ 3,271 bilhões. No entanto, a empresa viu sua dívida líquida subir 31,2%, alcançando R$ 20,126 bilhões.

Mercados globais

As bolsas europeias operam em alta nesta sexta-feira. O índice Stoxx 600 avança 0,3%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido e o DAX da Alemanha sobem 0,1%. Já o CAC 40, da França, registra alta de 0,4%.

Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, com destaque para Hong Kong, onde o índice Hang Seng saltou 3,76%, atingindo seu maior nível desde fevereiro de 2022.

O avanço foi impulsionado por um salto de 14,7% nas ações do Alibaba, após a empresa reportar um forte crescimento de lucro no quarto trimestre, impulsionado pelo setor de computação em nuvem e e-commerce.

O índice CSI 300, da China, subiu 1,26%, enquanto no Japão o Nikkei 225 avançou 0,26% e o Topix encerrou estável. Os investidores japoneses analisaram os dados de inflação, que atingiu 4% em janeiro, o maior nível desde o início de 2023.

Nos Estados Unidos, o mercado teve um pregão negativo na última quinta-feira, 20. O índice S&P 500 caiu 0,43%, após altas consecutivas, enquanto o Dow Jones recuou 1,01% e o Nasdaq perdeu 0,47%. O movimento foi motivado por um alerta da Walmart sobre o cenário econômico, que gerou preocupações entre os investidores.