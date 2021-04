Navio encalhado; ações do BB valem a pena? Responda ao Quiz de Mercado

Esta semana do mercado financeira foi mais curta, com apenas quatro dias por causa do feriado de Sexta-feira Santa. Mas o dia a menos não afetou a movimentação da Bolsa de Valores.

A semana começou com um navio encalhado no canal de Suez, no Egito, uma das principais vias de navegação entre a Europa e a Ásia. A situação bloqueou o transporte de mercadorias por 6 dias e afetou o mercado.

Além disso, houve mudanças no alto escalão do Banco do Brasil, uma fortuna evaporando em Wall Street e o desempenho do Ibovespa no primeiro trimestre.

