Natura: sinergias com a Avon valem o investimento, diz BTG

A Natura (NTCO3) apresentou lucro líquido atribuído as acionistas de 695,4 milhões de reais no quarto trimestre, representando uma expansão 292% na comparação anual. O lucro em 2021 ficou em 1,048 bilhão de reais contra o prejuízo de 650,2 milhões de reais de 2022. Segundo a empresa, o resultado foi impulsionado por ganhos com a integração com a Avon relacionadas à otimização da estrutura corporativa.

São justamente as sinergias com a Avon que tem feito o BTG Pactual recomendar a compra das ações da Natura. "A grande tese de longo prazo que temos para a empresa é devido às potenciais sinergias, que incluem a digitalização das representantes de venda e oportunidades de vendas cruzada", disse Luiz Temporini, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta quinta-feira, 10 de março.

As sinergias capturadas em 2021 ficou em 197 milhões de dólares, próximo de 50% do total planejado e acima de dos 40% esperados para o ano. No trimestre, as sinergias ficaram em 59 milhões de dólares com ganhos em suprimentos, logística e funções administrativas.

Apesar da tese de longo prazo, Temporini ressalta que o momento, de inflação e juros mais altos, aumentam o desafio de curto prazo da Natura. No quarto trimestre, a receita líquida da companhia caiu 3% e as perspectivas não são otimistas para o início deste ano, marcado pela guerra no Leste Europeu.

"A empresa ainda tem 5% de sua receita vinda da Ucrânia e Rússia. Por ser uma empresa global, ela também é afetada pelo conflito."

