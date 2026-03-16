Natura reduz prejuízo líquido no 4º tri; receitas seguem em queda

A Natura encerrou o quarto trimestre de 2025 com prejuízo líquido de R$ 321 milhões, melhora frente aos R$ 438 milhões negativos registrado um ano antes. O número é distorcido pelas perdas contábeis de R$ 507 milhões com a venda da Avon Internacional e da Avon Rússia, concluídas em dezembro. Já as operações continuadas registraram lucro líquido de R$ 186 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 227 milhões do mesmo período do ano anterior.

O EBITDA recorrente somou R$ 978 milhões, com margem de 15,8%, alta de 700 pontos-base na comparação anual. O avanço veio mesmo com a receita líquida recuando 12,1% em reais — ou 3,4% em moeda constante —, para R$ 6,2 bilhões, pressionada pela desaceleração no Brasil e pelas turbulências da integração na Argentina. É que as despesas operacionais totais caíram 22,4%, para R$ 3,3 bilhões, reflexo das eficiências capturadas com a unificação das marcas Natura e Avon na América Latina.

A dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 3,5 bilhões, queda de R$ 567 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2025, com alavancagem de 1,57 vez o EBITDA — ou 1,31 vez excluindo uma provisão não caixa de R$ 434 milhões referente a recebíveis da venda da The Body Shop. O fluxo de caixa livre das operações continuadas foi positivo em R$ 453 milhões, beneficiado pela sazonalidade do período.

No ano cheio, o prejuízo líquido consolidado foi de R$ 2,2 bilhões, redução de 75% frente aos R$ 8,9 bilhões de 2024 — ano marcado pelos custos do processo de recuperação judicial da Avon nos Estados Unidos. As operações continuadas geraram lucro de R$ 463 milhões, ante prejuízo de R$ 644 milhões no ano anterior.

A receita líquida de R$ 22,2 bilhões caiu 5% em reais, mas cresceu 1,8% em moeda constante, com margem bruta de 66,3%. O EBITDA recorrente somou R$ 3,1 bilhões, alta de 9,5%, com margem de 14,1%, expansão de 190 pontos-base.

As despesas operacionais se mantiveram em 57,6% da receita, com as eficiências da integração compensando os maiores investimentos em tecnologia. O resultado financeiro foi negativo em R$ 886 milhões, piora de 48% sobre 2024, pressionado pelo custo da dívida.

O fluxo de caixa livre das operações continuadas reverteu para R$ 138 milhões positivos, ante R$ 28 milhões negativos em 2024. A alavancagem encerrou o ano em 1,57 vez, ou 1,31 vez no critério ajustado, dentro da faixa ótima da companhia.

O capex da Natura somou R$ 386 milhões em 2025, equivalente a 1,7% da receita líquida, abaixo dos R$ 548 milhões de 2024 (2,3% da receita). A companhia afirma que o nível mais alto do ano anterior refletia investimentos ligados à integração e simplificação do grupo. No 4T25, o capex foi de R$ 140 milhões, contra R$ 258 milhões no mesmo período de 2024.