Natura oficializa conversas com a IG4 sobre Avon Internacional, como antecipado pelo INSIGHT

A Natura confirmou, em fato relevante divulgado hoje, que está mantendo tratativas com a gestora IG4 para uma possível venda das operações da Avon fora da América Latina. A informação foi antecipada pelo INSIGHT nesta quarta-feira, 19. A empresa explicou que as negociações estão em "estágio inicial" e ocorrem com exclusividade, sem detalhar mais informações sobre os termos da transação.

De acordo com o comunicado, a Natura continua avaliando outras "alternativas estratégicas", sem restringir a possibilidade de parcerias ou até um spinoff. A companhia havia retomado os estudos para a venda no final de 2024, como já havia sido anunciado anteriormente.

As ações da Natura subiam 3,59% nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, refletindo a expectativa do mercado sobre o andamento das negociações​.