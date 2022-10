Natura &Co estuda fazer IPO da Aesop

O conselho de administração da Natura &Co (NTCO3) autorizou estudo para fazer uma oferta pública de ações nos Estados Unidos da marca australiana Aesop, uma das quatro marcas que estão no guarda-chuva da holding (que inclui ainda Natura, Avon, The Body Shop). A empresa vinha negando rumores de mercado que indicavam que a administração considerava uma cisão do negócio, que tem tido desempenho melhor do que o restante do grupo.

A empresa de beleza diz que a possível listagem das ações da marca de luxo vem sendo avaliada nos últimos meses como uma alternativa para financiar seu crescimento acelerado. "A administração da Natura &Co vem tomando passos necessários para buscar tal alternativa. Essa estratégia também está alinhada com o obejtivo da Natura &Co de dotar as suas marcas e unidades de negócio de maior autonomia e responsabilidade", diz a empresa em fato relevante publicado na noite desta segunda-feira, 17.

Segundo a empresa, essa alternativa não havia sido considerada anteriormente e somente hoje foi aprovado o estudo. "Estudo comparativo para avaliar outras estruturas alternativas que possam agregar mais valor para a Aesop, Natura &Co e seus acionistas foi aprovado hoje pelo conselho de administração", reiterou a empresa.

A companhia diz que, independentemente da decisão, os negócios da Aesop continuariam a ser liderados por seu CEO, Michael O'Keeffe, por meio de uma holding a ser listada nos Estados Unidos, que deteria as subsidiárias da Aesop.

Recentemente, a Natura &Co desistiu dos planos de migrar suas ações da B3 para o mercado americano.

Uma cisão dos negócios depende de aprovação de acionistas em assembleia geral. "A decisão final sobre as transações alternativas será tomada pelo Conselho de Administração somente após a conclusão do estudo comparativo", acrescentou a empresa.