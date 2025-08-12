Natura chega a cair mais de 7% na bolsa após balanço: entenda o motivo

Ação da Natura despenca após balanço (Imagem gerada por IA)
Repórter de negócios e finanças
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13h28.
As ações da Natura (NATU3) operam na contramão do principal índice da bolsa brasileira. Enquanto o Ibovespa subia forte ao longo da manhã e início de tarde, os papéis da empresa de cosméticos chegaram a tombar mais de 7%, por volta das 12h30 (horário de Brasília). Na noite de ontem, a companhia divulgou seu primeiro balanço após a reestruturação, na qual a operação brasileira incorporou a holding, num movimento de simplificação de negócio com foco em mercados mais estratégicos, como México e Argentina. E apesar de ter revertido prejuízo na comparação com o ano passado, a linha final do balanço não foi o que mais chamou a atenção do investidor.
O resultado da empresa foi impactado pela reclassificação de um ativo considerado problemático pelo mercado. A Avon Internacional, assim como as operações com a marca na América Central e Republicana (CARD), apareceram nos resultados como operações descontinuadas à venda. Essa reclassificação, por sua, teve um efeito negativo de R$ 750 milhões na posição de caixa da Natura, contribuiu com consumo de caixa, que foi de R$ 1 bilhão no semestre e com o aumento da alavancagem para 2,18 vezes.
Em coletiva sobre os resultados, o CEO João Paulo Ferreira, afirmou que a reclassificação da Avon Internacional implica em “alta probabilidade desses ativos serem vendidos dentro dos próximos 12 meses”. "É uma absoluta prioridade para nós", disse o executivo.
Silvia Vilas Boa, CFO da Natura, afirmou que a companhia "avalia toda as alternativas para o processo de venda, que pode ter formatos variados", ao ser questionada se os ativos seriam vendidos juntos ou separados.
A Avon que continua dentro da Natura também teve um desempenho que deixou a desejar. A receita da marca no Brasil caiu 13% ano a ano e a da Avon Hispana recuou 13,6%. A combinação de negócios entre Natura e Avon, a chamada Onda 2, também cobrou seu preço nas linhas de despesas da companhia, como observou o Safra.
"As chamadas despesas não-recorrentes, relacionadas à reestruturação, impactaram os resultados por 23 trimestres seguidos e continuam pesado sobre os resultados", diz relatório do banco, apontando para impacto R$ 98,7 milhões no balanço (ante R$ 67,6 milhões no segundo trimestre de 2024).
De acordo com a Natura, a integração foi totalmente implementada no México em maio e em julho, na Argentina. A CFO que os custos de transformação, como é chamada essa despesa não recorrente, serão menores em 2025 do que foram em 2024."A gente encerra esta jornada este ano".
A Natura reportou lucro líquido consolidado de R$ 195,1 milhões no segundo trimestre de 2025. Assim, a companhia reverteu o prejuízo de R$ 122,7 milhões, registrado no mesmo período do ano passado. O número considera as operações da Avon fora da América Latina, classificados no balanço como "mantida para a venda".
Contando somente as operações continuadas na América Latina, o lucro foi de R$ 445 milhões, contra um prejuízo de R$ 872,8 milhões um ano antes.
O EBITDA reportado foi de R$ 675,1 milhões ante a cifra negativa de R$ 6,9 milhões de um ano antes. O recorrente, que desconsidera efeitos pontuais do período, fechou em R$ 795,6 bilhões.
A receita líquida da companhia foi de R$ 5,7 bilhões, o que representa uma queda anual de 1,7%. De acordo com a companhia, a estabilidade reflete o crescimento de dois dígitos da Natura Brasil (10,3%) e o avanço da receita da marca Natura na Hispana (17,8%). Os avanços compensaram o desempenho ainda fraco da marca Avon no Brasil (-12,9%) e a volatilidade prevista das operações da Avon e de Casa & Estilo na Hispana, em função da Onda 2 da integração das operações no México e dos preparativos na Argentina.
"Ainda há muito a fazer nesse segundo semestre do ano. O projeto Onda 2 se aproxima de sua conclusão, restando apenas as simplificações finais de sistemas para migrar a marca Avon para a estrutura de TI da Natura e finalizar a transferência da fábrica de Interlagos para Cajamar", diz mensagem da administração, que acompanha os resultados.
A margem bruta ficou levemente acima da registrada no segundo trimestre do ano passado, indo a 66,4% - menor, porém, que os 67,4% do primeiro trimestre deste ano. A linha foi impactada por um aumento de mais de 4% no custo de mercadoria vendida, que totalizou R$ 3,6 bilhões. O total de despesas operacionais da Natura, por sua vez, ficou praticamente estável (+0,2%) no segundo trimestre de 2025.
A dívida líquida foi de R$ 4 bilhões no trimestre e a alavancagem (medida pela relação dívida líquida e Ebitda) ficou em 2,18 vezes.
O fluxo de caixa livre das operações continuadas ficou negativo em R$ 9 milhões no primeiro semestre do ano, em comparação com a cifra no vermelho de R$ 1,2 bilhão registrada um ano antes.