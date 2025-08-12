Natura chega a cair mais de 7% na bolsa após balanço: entenda o motivo

As ações da Natura (NATU3) operam na contramão do principal índice da bolsa brasileira. Enquanto o Ibovespa subia forte ao longo da manhã e início de tarde, os papéis da empresa de cosméticos chegaram a tombar mais de 7%, por volta das 12h30 (horário de Brasília). Na noite de ontem, a companhia divulgou seu primeiro balanço após a reestruturação, na qual a operação brasileira incorporou a holding, num movimento de simplificação de negócio com foco em mercados mais estratégicos, como México e Argentina. E apesar de ter revertido prejuízo na comparação com o ano passado, a linha final do balanço não foi o que mais chamou a atenção do investidor.

O resultado da empresa foi impactado pela reclassificação de um ativo considerado problemático pelo mercado. A Avon Internacional, assim como as operações com a marca na América Central e Republicana (CARD), apareceram nos resultados como operações descontinuadas à venda. Essa reclassificação, por sua, teve um efeito negativo de R$ 750 milhões na posição de caixa da Natura, contribuiu com consumo de caixa, que foi de R$ 1 bilhão no semestre e com o aumento da alavancagem para 2,18 vezes.

"O destaque negativo do trimestre, em nossa opinião, foi o consumo de caixa, novamente explicado pela Avo n Internacional", diz relatório do Bradesco BBI/ Ágora. O ponto positivo, na visão dos analistas, é que a Natura parece ter um plano mais claro para venda do ativo.

Em coletiva sobre os resultados, o CEO João Paulo Ferreira, afirmou que a reclassificação da Avon Internacional implica em “alta probabilidade desses ativos serem vendidos dentro dos próximos 12 meses”. "É uma absoluta prioridade para nós", disse o executivo. Silvia Vilas Boa, CFO da Natura, afirmou que a companhia "avalia toda as alternativas para o processo de venda, que pode ter formatos variados", ao ser questionada se os ativos seriam vendidos juntos ou separados. A Avon que continua dentro da Natura também teve um desempenho que deixou a desejar. A receita da marca no Brasil caiu 13% ano a ano e a da Avon Hispana recuou 13,6%. A combinação de negócios entre Natura e Avon, a chamada Onda 2, também cobrou seu preço nas linhas de despesas da companhia, como observou o Safra.

"As chamadas despesas não-recorrentes, relacionadas à reestruturação, impactaram os resultados por 23 trimestres seguidos e continuam pesado sobre os resultados", diz relatório do banco, apontando para impacto R$ 98,7 milhões no balanço (ante R$ 67,6 milhões no segundo trimestre de 2024).

De acordo com a Natura, a integração foi totalmente implementada no México em maio e em julho, na Argentina. A CFO que os custos de transformação, como é chamada essa despesa não recorrente, serão menores em 2025 do que foram em 2024."A gente encerra esta jornada este ano".