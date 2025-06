Natura aprova incorporação da holding e anuncia recompra de ações

A Natura Cosméticos oficializou nesta segunda-feira, 23, a incorporação da Natura Holding (NTCO3), que será efetivada a partir de 1º de julho de 2025. Com a operação, o investimento da Natura &Co na companhia será cancelado, e os acionistas receberão 1 ação da Natura Cosméticos para cada ação da holding que possuíam, conforme relação de substituição já aprovada.

A reestruturação também envolve um aumento de capital de R$ 4 bilhões, valor correspondente a parte do acervo líquido incorporado, que totaliza R$ 6,46 bilhões. O montante restante será destinado à reserva de capital.

Com a conclusão da incorporação, as ações em circulação da companhia serão ajustadas para 1.374.117.657 ações ordinárias, refletindo o cancelamento de papéis que estavam em tesouraria. A partir do dia 2 de julho de 2025, os papéis passam a ser negociados na B3 sob o ticker 'NATU3', no segmento do Novo Mercado.

Às 12h45 (horário de Brasília), as ações da companhia avançavam 0,10%, cotadas a R$ 10,51.

Programa de Recompra de Ações

Além da incorporação, a Natura também anunciou um programa de recompra de até 34.166.408 ações ordinárias, equivalente a 2,49% do total de ações emitidas e 4,07% das ações em circulação (free-float).

O objetivo da recompra é maximizar o valor ao acionista, permitindo o uso dos papéis para bonificação, cancelamento ou planos de incentivo, sem reduzir o capital social.

A operação terá início em 2 de julho de 2025 e seguirá até 2 de julho de 2026, sendo financiada com recursos da reserva de capital da companhia.